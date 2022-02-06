Melisa Şenolsun’dan Ekin Mert Daymaz İddialarına Yanıt

Masumlar Apartmanı isimli sevilen dizide rol alarak sergilediği oyunculuk performansı ile sevenlerinin kalbini çalan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, rol aldığı dizisini çok seviyor. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı isimli dizide yer alan başarılı oyuncu dizide Rüya isimli karaktere hayat vererek seyirci kitlesi ile buluşuyor. Salı akşamlarında dizi hayranları ile buluşan ve izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, bir aşk iddiasına yanıt verdi ve merak edilenleri yanıtladı.

Ünlü oyuncu projenin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve diziye Han karakterinin sevgilisi olan Rüya rolü ile katılmıştı. Hayat verdiği karakter ve sergilediği performans ile hayranlarını etkilemeye devam eden ünlü oyuncu, kameralar tarafından görüntülendi ve dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tesadüfen eski sevgilisi Umut Evirgen ile karşılaşan ünlü oyuncu gece sonunda kameralar tarafından görüntülendi ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Rol aldığı dizi hakkında mutluluğunu ifade eden genç isim, Masumlar Apartmanı’nda rol aldığını ve keyfinin çok yerinde olduğunu söyledi. Oyuncu hakkında Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıkmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun ise Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı hakkında çıkan haberlere yanıt verdi ve bu durumun gerçek olmadığını ve olsa bile bunu söylemekten çekilmeyeceğini anlattı. Hayatında birisi olmadığını ifade eden genç oyuncu Melisa Şenolsun olur ise bunu kimseden saklamayacağını, herkesin önünde yaşayacağını anlattı.

Oyuncu net bir şekilde kendisine sorulan sorulara cevap verirken özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu da gözler önüne serdi. İlişkilerini saklamadan yaşayan ama aşk haberleri ile gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, setlerde ve dizilerde sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı ile konuşturmak isteyen ünlü isimler arasında yer alıyor.