Özge Gürel Hayranları Sipahi Dizisinin Senaristine Kızgın

Sipahi isimli televizyon dizisi projesine yakından takip etmekte olan seyirci grubu dizinin senaryosunun güçlü bir aksiyon projesine dönüşmesini arzu ediyor. Çok geniş bir izleyici grubu bu durumu sosyal medya yorumlarında da sıklıkla paylaşıyor ve bu durumun diziye ne kadar fayda sağlayacağını düşünüyor. Sipahi dizisinin Show TV ekranlarında çok iyi bir sıçrama yapması bekleniyordu fakat bu durum beklenildiği gibi olmadı ve dizi elde ettiği sonuçlarda hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu noktada dizi projesinin aradığını bulamamasının sebepleri de ortaya çıkıyor ve seyirci grubu haklı olduklarını belirtiyor.

Söz konusu hikayede ünlü oyuncu Özge Gürel'in hayat verdiği Canan karakterinin ne kadar gerekli olduğu sorgulandı ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Hikayede Özge Gürel tarafından hayat verilen Canan karakteri sırıtıyor ve farklı bir yerde durması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oluyor. Ünlü oyuncu Özge Gürel ise oyunculuk kariyerinde ilk defa bir aksiyon dizisinde yer almıştı ve oyuncunun hayranları bu diziyi merak içerisinde beklemişti.

Özge Gürel'in kariyer hayatında ilk kez bir aksiyon dizisinde yer alması sebebiyle oyuncunun sevenleri karakterin hikayede konumlandırılma biçiminden memnuniyet duymuyor. Sipahi dizisinin senaristiyse Özge Gürel tarafından hayat verilen Canan karakterini saf bir polis olarak gösteriyor ve Korkut Ali isimli karakterinde devlete çalışan birisi olduğunu anlayamaması senaryoda komik kaçması sebebiyle seyirci grubunu sinirlendiriyor.

Sipahi dizisinin bir izleyicisi yapmış olduğu yorumla dikkatleri üzerine çekti ve çok sayıda beğeni aldı. Canan karakteri ve Özge Gürel için bir yorumda bulunan Sipahi dizisinin izleyicisi Canan karakterinin diziye tek başına final yaptırabileceğini açıkladı. Ünlü oyuncu Özge Gürel'in Sipahi dizisine yaklaştığını fakat yazılan senaryonun ise ona yakışmadığını belirten dizi grubu dikkatleri üzerinde topladı.

Dizi senaristinin Özge Gürel gibi çok sevilen ve etkili bir oyuncuyum bizi de yeteri kadar iyi konumlandıramamış olması Sipahi dizisi hakkında tepki çeken bir durum olarak görülüyor. Milyonlarca hayranı bulan Özge Gürel ise Canan karakterinin iyi bir şekilde yazılmaması sebebiyle eleştiri konusu haline geldi.

Bir grup izleyici ise Özge Gürel tarafından Sipahi isimli televizyon dizisi projesinde hayat verilen Canan isimli karakterin dizi hikayesinde konumlanmasına sinir olduğunu belirtti ve diziyi bundan böyle bu sebeple izlemek istemedikleri yönünde yorumları paylaştı. Sosyal medyada bu yönde yorumlar yazılırken pek çok izleyici fragman izlerken bile Canan karakterinin konumundan hoşlanmıyor.

Sipahi dizisi ekibinin aksiyon ile ilgili yeterince iyi bir sunum sergileyemediği düşüncesinde hemfikir olan izleyici grubu dizi projesini bırakmaya karar verdi ve bu durum da dizinin reyting oranlarını düşürmesine bir sebep olarak gösterildi.

Yapılan tüm bu yorumlara karşılık Sipahi isimli televizyon dizisi projesinin oldukça etkili bir isim olan Özge Gürel'in oyunculuk performansını yeterince iyi bir şekilde değerlendiremeyen bir hikaye üzerinden fragmanların heyecansızlığına ve müziklerine kadar aksiyon projesi olma iddiası da sorgulanıyor ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapılarak dizi tartışılıyor.