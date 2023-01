Hande Erçel'in “İçimdeki Yabancı” Dizisinden Haber Var

Bir süredir televizyon ekranlarından uzakta Kalan ve bu yüzden hayranlarını da merakta bırakan ünlü oyuncu Hande Erçel ve oyuncunun yeni dizisi ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. Her ne kadar ünlü isim dizi ile ilgili bir anlaşma imzalamamış bile olsa dizi ile ilgili kısa süre içerisinde olumlu haberlerin gelmesi bekleniyor. Projenin isminin İçimdeki Yabancı olarak belirlendiği açıklanırken konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Dizinin Tims&B tarafından bir süredir titizlikle hazırlandığı bilinirken Hande Erçel ile Burak Deniz ikilisinin de 2. defa bir araya gelecekleri yönünde önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Hande Erçel hayranları basına yansıyan bu iddia ile ilgili büyük bir merak yaşarken dizi için de ön hazırlıkların yapılmakta olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisi ile büyük bir çıkış sergilemiş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Ünlü oyuncu seneler önce partneri Burak Deniz ile Aşk Laftan Anlamaz isimli projede de başrolde yer almış fakat çıkış noktasını Sen Çal Kapımı diziyle gerçekleştirmişti. Oyuncunun yeni dizisi hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı ve Hande Erçel ile Burak Deniz'in tekrardan bir araya gelebileceği söylenildi. Her ne kadar dizi için henüz imzalar atılmamış bile olsa iki oyuncunun da projeyi prensipte onayladığı yönünde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra dizinin senaryosunu Ethem Özışık gibi oldukça başarılı bir ismin yazması da dizi hakkında duyulan beklentileri arttırdı.

Söz konusu yeni dizi projesine çok önem verildiği senarist kadar belirlemen yönetmen ismi ile de anlaşılmakta. Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesini 4 sezon boyunca başarılı bir şekilde yöneten ve daha sonra 2 sezon devam eden Sadakatsiz dizisi ile de adından başarıyla söz ettiren Neslihan Yeşilyurt, yeni dizinin yönetmeni olarak seçildi.

FOX TV'de yayınlanacak olan İçimdeki Yabancı isimli dizi projesi için büyük bir beklenti bulunuyor ve Hande Erçel'in hayranları söz konusu projeyi merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Uzun bir ara ardından tekrardan televizyon dizilerine dönüş yapacak olan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yanı sıra yakışıklı isim Burak Deniz de son yıllarda ekranların aranılan yüzü haline gelmişti. Hızlı bir şekilde artan popülerliği ile beraber Burak Deniz'in yeni dizisi olan İçimdeki Yabancı isimli projenin tutma şansı yüksek olarak yorumlanıyor.

Fox TV 2023 senesinde de birbiri ardına dizilerle seyirci grubunu adeta bombardımana tutacak. İçimdeki Yabancı isimli yeni dizi projesi ise kanalın en çok önem verdiği projelerin başında geliyor. Hande Erçel Disney Plus için çok yüklü bir sözleşme imzalamış ve uzun bir süredir proje beğenmemesi sebebiyle sete çıkmamıştı. Fakat ünlü isim seyirci grubu ile buluşmaya çok yaklaştı ve İçimdeki Yabancı dizisi dikkat çekti. Her ne kadar dizi ile ilgili her şey netleşmiş olmasa bile ekipte güçlü isimlerin bulunması dizi hakkında önemli mesajları ortaya koyuyor.