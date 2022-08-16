Ozan Kabak Alman Basınına Konuştu! Düzenli Oynamak İstiyor

Alman basınından Kicker'e röportaj veren veren başarılı futbolcu Ozan Kabak, sezon başında Hoffenheim'a transfer olarak adından söz ettirmişti. Röportaj veren Kabak, çarpıcı açıklamalarda bulunurken gittiği hiçbir kulüpte istediği gibi oynayamadığını da ifade etti. Gitmiş olduğu kulüplerde kalıcı olamadığını ifade eden ve gittiği yerlerde genç bir oyuncu olarak takım arkadaşlarının saygısını kazanmanın ve onlar ile iyi anlaşmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan başarılı futbolcu Ozan Kabak, son olarak transfer olduğu takımda ise her şeyin yolunda gittiğini açıkladı.

Ozan Kabak Hayatı ve Biyografisi!

Bundan sonraki planları hakkında konuşan ve güncel olarak transfer olduğu takım hakkında yorumlarda bulunan sevilen oyuncu Ozan Kabak gittiği kulüpte artık uzun süre boyunca kalmak ve düzenli olarak oynamak istediğim ifade etti. Bu sebeple yapmış olduğu tercihin kendisi için mükemmel olduğunu açıklayan futbolcu, Almanya'da kendisini geliştirip iyi bir seviyeye yükselmesi adına çok iyi şartların bulunduğunu belirtti. Kendisine farklı ülkelerden de gelen çok iyi teklifler bulunduğunu belirten futbolcu fakat kendisinin ise Alman takımını tercih ettiğini söyledi.

Adım adım istediği seviyeye gelmek için gideceğini söyleyen Ozan Kabak, küçük adımlar atacağını ifade ederken dikkatleri de üzerine çekti. İstekleri hakkında konuşan Ozan Kabak, çok çalışıp ritmini bulması ardından sezon sonunda güncel olarak olduğu yerden çok daha iyi bir yerde olduğunu göstermek istediğini ve hedefinin şu an için bu olduğunu söyledi.

Milli futbolcu Ozan kabak hangi takımlarda oynadı?

22 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak 2019 senesinde 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgard'a transfer olarak kariyer hayatı ile ilgili adından söz ettirmişti. Daha sonra Schalke 04, Norwich City ve Liverpool formaları giyerek kariyerinde ilerleyen Ozan Kabak, sezon başında ise Alman takımına 5 milyon euro karşılığında transfer olarak önemli bir adım atmıştı.

Ozan Kabak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çankaya Ankara doğumlu olan ve stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcu Ozan Muhammed Kabak, Alman takımına transfer olmasıyla adından söz ettirici ve başarıları ile dikkatleri üzerine çekti henüz 22 yaşındaki genç futbolcu 25 Mart 2000 tarihinde Ankara Türkiye'de dünyaya gelmiştir.

Futbol dünyasında başarıları ile adından söz edilen ve gündeme gelen milli takım futbolcusu Ozan Kabak son olarak Alman futbol takımına transfer olması ile adından söz ettirdi ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Sizler için haberimizin içeriğinde Ozan Kabak hayatı ve biyografisine yazarak detayları paylaştık.

Stoper mevkiinde oynayan ve tam adı Ozan Muhammed Kabak olan genç isim Türkiye A Milli futbolcusudur. Milli futbolcu futbola Galatasaray altyapısında başlamış ve defans bölgesine gelen hava topları ile etkili olmuştur. 1,86 m boyu ile dikkatleri çeken toplamda Türkiye A Milli takımıyla 15 maça çıkarak milli olmuştur. Daha önce Türkiye'nin genç kategori milli takımlarında da görev alan Ozan Kabak açıklamaları ile zor günlerinde yer aldı.

Genç oyuncu Ozan Kabak 2018 senesinde henüz 18 yaşındayken ilk profesyonel maçına çıkmış ve büyük başarılar elde etmiştir. Genç futbolcu 11 yaşındayken 2011 senesinde Galatasaray'ın gençlik akademisine katılım göstermiş ve İstanbul Macerası ardından İngiltere ve Almanya'da futbol oynamıştır.