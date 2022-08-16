PTT Açıkladı! 19 ve 65 yaş arasında olan bireysel müşteriler, emekliler ve ev hanımlarına 4500 TL ödeme yapacak

Ptt üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 4500 TL'ye kadar gelir belgesiz onay verileceği açıklandı.

Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında başlatılan bu kredi kampanyasında şartları uygun olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte aynı gün içinde destek ödemelerini alabileceği haberi geldi.

Ptt yapmış olduğu bu kampanyada 4500 TL gelir belgesiz 40000 TL ye kadarda gelir, belgeli olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Emekli olan vatandaşlar, bu kredileri kullanabilmek istiyorlarsa maaşlarını PTT'ye taşıdıktan sonra daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve diğer bankadaki odam borçlarında kapatabilirler.

PTT 4500 TL NAKİT BAŞVURUSU

Size en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz kimliğinizle birlikte en yakın PTT şubesine gitmeniz durumunda aktif Bank İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak istiyorum derseniz, kredi başvurunuz tamamlanacak ve sizlere hemen aynı gün içinde hesabınıza ödemeler yatırılacaktır.

Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istiyorlarsa banka şartlarına uygun olması istenmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Başvurusu onaylanan kişiler en yakın PTT şubesine giderek hemen bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerini yaparak hesaplarına yatırılan olan bu ödemelere kullanabilirler. Emekli olan vatandaşlarla aynı şartlar dahilinde kredi kullanacaklar için ilkönce emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları istenmektedir. Banka kredi puanınız düşük olsa bile sizlerde bu nakit kampanyasından faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabilecek, bu onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, PTT şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS de atabilirsiniz.