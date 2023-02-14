Ozan Dolunay İsyan Etti: “Deprem Değil, İnsanlar Kötü”

Genç oyuncu Ozan Dolunay, Zalim İstanbul isimli televizyon dizisi projesinde sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerlik yaşayan ünlü oyuncu Ozan Dolunay, 2015 senesinden bu yana çok farklı projelerde yer aldı. Ozan Dolunay bu süreçte yeni dizisinin heyecanını yaşarken herkes gibi deprem felaketi ile sarsıldı ve yardıma koştu. Uzun bir süredir televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan ünlü oyuncu Ozan Dolunay Türkiye'yi yasa boğan deprem felaket, hakkında sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

9 saat arayla 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş ilinde yaşanan iki büyük deprem felaket, ardından ünlü oyuncu Ozan Dolunay yaşanan olaylara isyan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden birçok paylaşım yapan ünlü isim deprem bölgesinden iletilen mesajları bildiriyor ve yardım faaliyetlerine katılım gösteriyordu. Twitter hesabından sosyal medyaya yansıyan bazı olaylara isyan eden ünlü oyuncu kendisine depremin yıkıcılığının değil insanın kötülüğünün mahvettiğini belirtti.

Üzüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda ifade eden ünlü oyuncu Ozan Dolunay çok üzgün ve öfkeli olduğunu açıkladı. Yıllardır deprem ülkesinde insanlara toz gibi olacak binaların yapılıp satıldığını ve bunun bile bile yapıldığını açıkladı. Acil durumda hızlı bir şekilde müdahale edebilecek ekip ve ekipman hazırlığının yapılmadığı da yapılan paylaşımda anlatıldı.

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay tek niyeti insanlara yardım etmek olan AHBAP’ı karalamaya çalışanları yapmış olduğu paylaşımda yazdı. Bizi depremin değil insanın ve kötü insanı öldürdüğünü yazan ünlü oyuncu Ozan Dolunay yapmış olduğu açıklamayla dikkatler üzerine topladı.

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay son dönemde yer aldığı televizyon dizlerinin ömürlerinin kısa süreli olmasının da şanssızlığını yaşıyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyordu. Oyuncu 2020 senesinde yayınlanan İyi Günde Kötü Hünde ve 2021 senesinde yayınlanan Misafir dizilerinden umduğunu bulamamış ve hayal kırıklığına uğramıştı.

Dolunay son dönemde ismi Netflix'te yayınlanacak olan Kasaba dizisinin başrolünde yer almış ve Büşra Develi ile partner olarak izleyici ile buluşmak istemişti. Dizi projesi yüklü miktarda para bulan 3 kişinin hikayesini anlatıyor ve dizi için hazırlıklar sürdürülüyor. Özgürcan Çevik ve Okan Yalabık gibi isimlerin de bulunduğu dizi projesi Büşra Develi ve Ozan Dolunay hayranları tarafından merak ve heyecanı içerisinde bekleniyor.

Ankara'da 17 Ocak 1991 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Ozan Dolunay bugüne kadar pek çok projede yer alarak geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Oyunculuk kariyerine 2015 senesinde izleyici ile buluşan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan başarılı isim Ozan Dolunay daha sonra Kanal D ekranlarında yer alan Zalim İstanbul dizisinde rol alarak Cenk karakterine hayat vermiştir. Kova burcu olan ünlü oyuncu 76 kilo ve 1.79 metre boyundadır.