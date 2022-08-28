Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile’si Ayça Bingöl Geri Dönüyor!

Başarılı oyuncu Ayça Bingöl, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve 2010-2013 seneleri arasında yayın hayatına devam eden Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli televizyon dizisi projesinde güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti. Bingöl, dizide Cemile isimli karakteri hayat verirken kariyer hayatında da güçlü bir çıkışa imza atmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi pek çok oyuncunun tanınıp şöhrete kavuşmasını sağlarken efsane projeler arasına da katılmıştı. Peki Öyle Bir Geçer Zaman Ki Cemile kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında? Ayça Bingöl de bu dizi ile birlikte şöhrete kavuşan isimler arasında yer alıyordu. 1975 doğumlu olan Bingöl 1993 senesinden beri pek çok projede rol almasına karşın söz konusu proje ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü isim son olarak Kırmızı Oda dizisiyle ekranlarda yer aldı ve konuk oyuncu olarak sevenleri karşısına çıktı. Kırmızı Oda dizisinden önce yayın hayatı kısa süreli olan Kardeş Çocukları dizisinde performans sergileyen ünlü isim rol aldığı her projede başarılı bir performansı imza atıyor. Bu sıralarda ise tekrardan seyirci kitlesinin yüreklerini dağlayacak bir hikayede rol alacak olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl bir anne rolüne hayat verecek.

Cemile karakterine benzer bir rol ile ekranlara gelecek olan başarılı oyuncu Ayça Bingöl çocukları ile beraber tek başına ayakta durmaya çalışan ve acılı bir karakter olarak dizide yer alacak. Cennetin Çocukları isimleri dizide performans sergileyecek olan ünlü isim TRT 1 ekranlarının dram yüklü projesi ile izleyici karşısına çıkacak. Ayça Bingöl tekrardan dizi hayranlarını bir annenin dramına şahit ettirecek. Ünlü isim yine dikkat çekici ve sarsıcı bir rol ile ekranlarda yer almaya hazırlanırken 1990'lı yıllardan beri sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de yer alması ile ilgi topluyor.

Cennetin Çocukları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Cennetin Çocukları dizisi nerede çekilecek?

Gold Film imzalı olarak ekranlarda yer alacak olan Cennetin Çocukları dizisinde ünlü oyuncu Ayça Bingöl performansı sergileyecek. Dizide kadın karakterler hikayeleri ile öne çıkacak ve proje dikkatleri üzerine çekecek. Ayça Bingöl ise söz konusu proje ile beraber çok özel bir karaktere hayat verecek ve yine çok başarılı bir işe imza atacak. Sert bir hikayeye sahip olan dizi güçlü kadın karakterlerini ekranlarda gösterecek. Ayça Bingöl ise yine bir dram projesinde yer alırken çocukları için ayakta durmak zorunda olan bir anne olacak.

Yeni dizide alkol alması sonucunda bir problemler yaşayan bir adamın hayatının nasıl karardığı da gösterilecek ve seyirci kitlesi yeni bir proje ile karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan projenin çok dikkat çekmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gündemden düşmeyecek olan proje çok fazla konuşulacak.

Dizide konu edilecek adamın alkolik şiddete maili ve kişilik bozukluğu olan biri olduğu öğrenildi ve bir annenin O durumda yaşadıkları anlatıldı. Ayça Bingöl bir anne karakterine hayat verirken çocukluğunu bile yaşayamadan yetişkinliğe geçmiş ve pek çok sorumluluk üstlenmiş bir kadın karaktere hayat verecek. Ayça Bingöl yeni dizisinde yaşama sebebinin çocukları olduğunu düşünürken Cemile karakterine benzer bir rol ile izleyici karşısına çıkacak.