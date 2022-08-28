Sevda Erginci Kariyerinde 10 Yıl Öncesini İtiraf Etti!

Birbirinden güzel ve farklı dizilerde bambaşka rollere hayat vererek izleyici karşısına çıkan Sevda Erginci, 10 senedir ekranlarda yer alıyor. Elkızı ve Seni Kalbime Sakladım isimli diziler ile son olarak seyirci karşısına çıkarak oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç isim, TRT 1 dizisi olan ve romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım isimli televizyon dizisi projesinde Ekin Mert Daymaz ile partner olmuş ve iki ünlü ismin ekran uyumu dikkat çekmişti. Diğer taraftan dizi beklentileri karşılayamamış ve düşük izlenme oranları alması sebebiyle Seni Kalbime Sakladım isimli dizi projesinin final yapmasına karar verilmişti.

Seni Kalbime Sakladım isimli televizyon dizisi projesinin final yapması sonrasında ünlü oyuncu Sevda Erginci bir programa katılım göstermiş ve dizi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dizinin kısa süre içerisinde reyting oranlarına yenildiğini açıklayan güzel oyuncu oldukça büyük emek verilen dizinin yayından kaldırılması sebebiyle üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

Konuşmasında samimi açıklamalara da yer veren ünlü isim kariyer hayatında geldiği sürecin muhasebesini yaptı ve oyunculuğunu değerlendirdi. Samimi bir dil konuşarak kariyer hayatındaki gelişimini ve oyunculuğunu anlatan ünlü isim, bu dönemi özetleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Görünüş olarak çok fazla şeyin değiştiğini dile getiren genç oyuncu Sevda Erginci, mesleki anlamda da pek çok şeyin değişime uğradığını ifade etti. Sektörde bile bu durumun aynı şekilde olduğunu açıklayan ünlü isim bir büyüme süreci geçirdiğini ve kariyer hayatına Koyu Kırmızı dizisiyle başladığı sırada 17 yaşında olduğunu hatırlattı. Şimdi 28 yaşında olduğunu anlatan güzel oyuncu o sıralarda kendisiyle çocuk işçi diye dalga geçtiklerini belirtti.

Bu sebeple on yılda görünüşünün değiştiğini, yüzünün oturduğunu ve olgunlaştığını anlatan ünlü isim, acı tatlı çok şey öğrendiğini ve çok fazla iş yaptığını belirtti. Kariyer hayatı boyunca nefes almadan çalıştığını ve bu sebeple üzerine yorgunluk ve olgunluğun geldiğini açıklayan genç oyuncu dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim 17 yaşında ilk kez kamera karşısına geçtiği sırada bu mesleğin hayali olmadığını ifade etti ve oyunculuk mesleğini bu kadar büyütmenin ve meslek haline getirmenin kafasında olmadığını açıkladı. 10 sene içerisinde önüne çıkan yeni projeler ile beraber yapımcıların kapısını çaldığı bir isim olmayı başaran genç oyuncu Sevda Erginci, bu itirafıyla çok konuşuldu.

Sevda Erginci ilk defa bir çocuk oyununda performans sergilediği sırada tesadüfi bir şekilde bir dizi için kamera karşısına geçmiş ve çocuk oyununda keşfedilmişti. Ünlü oyuncu bir dizi oyuncusu olmayı kovalamadığını anlatırken bir anda dizide oynamaya başladığını söyledi. Bugünlere hiç plan yapmadan geldiğini açıklayan ünlü isim şu anki halinden memnun olduğuna ise vurguda bulundu. Oyuncu 10 senedir dizilerde rol aldığını açıklarken sektörün ise dışarıdan göründüğü kadar renkli olmadığını ifade etti.

Bu sektörün yorucu ve zor olduğunu ifade eden Sevda Erginci, aynı zamanda yıpratıcı bir yanının da olduğunu söyledi ve pek çok bir şey öğrendiğini açıkladı. Bu mesleğin ve sektörün kendisine kattığı hayat deneyiminden memnun olduğunu açıklayan ünlü isim insanın ne olduğunu öğrendiğini de söyledi. Bugüne kadar pek çok dizide rol alan Sevda Erginci, 10 yıl öncesine dair yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi.