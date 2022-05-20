Öykü Karayel'den Bir Başkadır Dizisi İtirafı

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisinde başrolde yer almış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bir YouTube programına konuk olarak atan ünlü oyuncu Öykü Karayel meslektaşları Efe Tunçer ile Meriç Aral'ın sorularını yanıtladı. Bir Başkadır dizisi hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre önce şarkıcı Can Bonomo ile dünya evine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Öykü Karayel Nisan 2021 tarihinde anne olmuştu. Hamilelik döneminde içgüdüsel olarak yaratıcı enerjinin başladığını ifade eden oyuncu açık zihinle bir şeyler üretmek istediğini ifade etti.

Yapmış olduğu evlilik sonrasında Bir Başkadır dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle de uzun süre boyunca gündemde kalan oyuncu dizi ve hayat verdiği karakter hakkında konuştu. Meryem karakterinin içinde bulunduğunu açıklayan Öykü Karayel nerede olduğunu bilmediğini fakat çok tanıdık ve bilindik olduğunu ifade etti.

Bir Başkadır dizisiyle uzun süre boyunca gündemde yer alan Öykü Karayel ve açıklamaları hakkında detaylı bilgiler haberimizi devamında yer almaktadır. Projede yadsınamaz bir senaryonun da bulunduğunu açıklayan Öykü Karayel oyunculuğa dair elverişli diyalogların bulunduğunu ve oyunculuk açısından kolaylık sağladığını ifade etti. Berkun Oya ile çalışması sebebiyle diyalogları değiştirme ihtiyacı hissetmediğini ifade eden Öykü Karayel diyalogların oyuncunun ağzına cuk oturduğunu da ifade etti. Senaryonun bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden oyuncu çok fazla yetenekli oyuncunun bulunduğunu fakat herkesin kendini gösterebileceği kadar iyi işin bulunduğunu düşünmediğini ifade etti.

Bir Başkadır isimli proje ile beraber kendi adına şanslı olduğunu düşündüğünü ifade eden Öykü Karayel YouTube programına konuk olarak katıldı ve yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.