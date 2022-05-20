ABD, Aşırı Milliyetçi İsrailli Grubu 'Terör' Listesinden Çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, aşırı milliyetçi İsrailli grup Kahane Chai'yi, ABD'li savunucuların İsrail aşırı sağının destekçilerini cesaretlendirebileceği uyarısında bulunduğu bir hareketle, "yabancı terör örgütleri" (FTO) listesinden çıkardı.

Cuma günü yapılan bir açıklamada, bakanlık, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) uyarınca aktif olmayan kuruluşları FTO veritabanından kaldırmak için rutin bir prosedürün parçası olarak Kahane Chai de dahil olmak üzere beş grubu listeden çıkardığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, "INA'nın gerektirdiği gibi, Bakanlık, atamanın temeli olan koşulların iptali gerektirecek şekilde değişip değişmediğini belirlemek için her beş yılda bir FTO atamalarını gözden geçiriyor" dedi.

"Bu beş FTO tanımını gözden geçirmemiz, INA tarafından tanımlandığı gibi, beş örgütün artık terörizm veya terörist faaliyette bulunmadığını ve bunu yapma yeteneğini ve niyetini korumadığını belirledi."

Başkan Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz hafta basında çıkan haberlerin Dışişleri Bakanlığı'nın kararı Kongre'ye bildirdiğini ortaya çıkarmasının ardından, başlangıçta Kach olarak bilinen Kahan Chai'nin "terör" tanımını iptal etme planlarını doğrulamıştı.

Eleştirmenler, aşırı milliyetçi, ABD doğumlu İsrailli politikacı Meir Kahane tarafından kurulan grubun resmi olarak aktif olmadığını kabul ederken, Arap karşıtı ideolojisini benimseyen taraftarların hem ABD'de hem de İsrail'de hala faaliyet gösterdiğini söylüyorlar.

Kahane, İsrail'de Kach'ı kurmadan önce, ABD'de, 1985'te Kaliforniya'da Filistinli-Amerikalı organizatör Alex Odeh'in öldürülmesi de dahil olmak üzere ABD topraklarına yönelik çeşitli şiddetli saldırılarla bağlantılı sert bir İsrail yanlısı örgüt olan Yahudi Savunma Birliği'ni (JDL) kurdu.

"Kach ve Kahane Chai, Filistinli sivillere karşı şiddet eylemlerini desteklemeye, ilham vermeye ve gerçekleştirmeye devam eden çeşitli gruplara ve siyasi partilere bölündü" diyor George Washington Üniversitesi'nde doçent olan William Lafi Youmans, Odeh suikastı hakkında bir belgesel üzerinde çalışıyor.

"Atamayı kaldırmak yerine, Dışişleri Bakanlığı onu güncellemeli ve genişletmeliydi. Bu grupları listeden çıkarmak, ABD'nin Filistinlilere karşı sağcı şiddete yönelik hafif yaklaşımını sürdürdüğü şeklinde görülecek." dedi.

Ancak Cuma günü, Dışişleri Bakanlığı, hareketin siyasi değil, kesinlikle bürokratik olduğunu vurguladı.

Kahane Chai'nin yanı sıra, listeden çıkarılan diğer gruplar Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Shinrikyo, Kudüs Çevresindeki Mücahit Şura Konseyi ve Gama'a el-İslamiyye'dir.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca ölen altı kişiyi ABD'nin "özel olarak belirlenmiş küresel teröristler" (SDGT) listesinden çıkardı.

"FTO atamalarının iptal edilmesi ve ölen kişilerin listeden çıkarılması, terörizm yaptırımlarımızın güncel ve güvenilir kalmasını sağlar ve bu teröristlerden herhangi birinin veya üyesi oldukları örgütlerin geçmiş faaliyetlerine yönelik politikadaki herhangi bir değişikliği yansıtmaz" dedi.

Yine de, Filistinli hak savunucuları, Kahane Chai'yi listeden çıkarma kararının siyasi sonuçları hakkındaki endişelerini dile getirdiler.

1984 yılında Filistinlilerin anavatanlarından sürülmesini açıkça savunan bir platformda İsrail Knesset'ine seçilen Kahane, 1990 yılında New York'ta öldürüldü. Ancak ölümünden çok sonra, takipçileri şiddetli saldırılar gerçekleştirmeye devam etti.

1994 yılında, hem JDL'nin hem de Kach'ın ABD doğumlu bir üyesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil'deki İbrahimi Camii'nde ibadet eden düzinelerce kişiyi vurarak öldürdü. Ve 2001 yılında, JDL liderleri, Kaliforniya'daki bir camiyi ve Lübnanlı-Amerikalı Kongre Üyesi Darrell Issa'nın ofisini havaya uçurmayı planladılar.

Kach İsrail'de yasaklandı, ancak hak savunucuları, grubun destekçilerinin hala ülkedeki farklı aşırı sağ örgütler altında faaliyet gösterdiğini ve bazı taraftarlarının kamu görevinde bulunmaya devam ettiğini söylüyor.

ABD, Kahane Chai'yi 1997'de FTO listesine ekledi. Yerel bir ABD grubu olarak JDL, Chai'den ayrıdır, ancak her ikisi de aynı Kahanist hareketin parçasıdır.

Dışişleri Bakanlığı, Kahane Chai ve diğer dört grubun "dondurulmuş varlıkların hala aktif bireysel teröristlere serbest bırakılmamasını sağlamak" için SDGT atamalarını koruyacaklarını söyledi.