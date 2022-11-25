ÖTV indirimli otomobil müjdesi resmen verildi! Artık sıfır ÖTV ile araç alabilirsiniz! Bayiler tıklım tıklım!

Bayiler tıklım tıklım! ÖTV indirimli otomobil müjdesi resmen verildi! Artık sıfır ÖTV ile araç alabilirsiniz! Fiyatlardaki bu artış hem sıfır hem de ikinci ellerde görüldü. Bu artıştan sonra ÖTV için matrah düzenlemeleri de konuşulmaya başlandı. Araba sahibi olmak isteyen pek çok kişi ÖTV olmadan otomobil almanın imkanını araştırmaktadır.

ÖTV’den muaf olarak araç satın almak imkansız değil. Ancak kişinin bazı şartları yerine getirmesi lazımdır. Koşullara sağlayanlar için %80 kadar bir indirim bulunmaktadır. Hangi araçların bu kapsama dahil edildiği de önemli bir husustur. ÖTV mufiyeti olacak kişilerin %90 engelli raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin vasi kararı olan aile üyeleri için de ÖTV talep edilmeyecek.

ÖTV İndirimli Araçlar İçin Detaylar

Muaf olarak araç almış olan kişilerin sonrasında birtakım kurullara da uyması gerekmektedir. ÖTV ödenmeden alınmış olan bir araç, beş sene sürüyle satılmamalıdır. Satılırsa daha önce muaf tutulan bu verginin ödenmesi söz konusudur. Açıklanan enflasyon verileriyle beraber tekrar değerleme oranı açıklandı. Bu oran 2,9 olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 90 oranında engeli bulunan kişiler için ÖTV ödemeden alınabilecek üst limit de artmış oldu. Buna göre limit bir milyon dört bin TL olmuştur. Bu kapsamda yer alanlar bu fiyatı geçmeyen ve 1.6 litre motor hacmini aşmayan araçları alabilecek.

Ayrıca şartları karşılayanlar MTV de ödemeyecek. Vergi dairesine bildirim yaparak aracın engelliye ait olduğunu belirtebilirsiniz. Bu belirlenen resmi şartlara uyarak araç sahibi olabilirsiniz.

ÖTV İndirimli Araç Alma Koşulları

Fırsatlardan yararlanmak isteyen kişilerin on sekiz yaşın üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca ehliyetin bulunması ve araçta engelin durumuna bağlı olarak yapılacak düzenlemeler varsa tertibatlı araçların kullanılacağına dair bir ibare olmalıdır.

Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yoksa da tertibat olmadan ÖTV indirimi alacağına ilişkin ibare bulunmalıdır. Ayrıca düzenlenen raporun içinde otomatik vites kullanır ya da kullanamaz ifadesi de yer almalıdır. Böylece yeni ve ilk kez araç alacak olanlar araç sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

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