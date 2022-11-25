En az 16.500 TL maaşla banka personel alım ilanları geldi! Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi personel alımı şartları

Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi personel alımı için düğmeye basmış durumda. Hangi kadrolara alım yapılacağı ve başvuru şartlarını haber24.com'da verdik.

Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi personel alımı şartları nedir?

-Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gerekiyor

-Her daim müşteri memnuniyetine önem veren kişilik sahibi olmak lazım

-Örgün eğitimini Bankanın belirttiği alanlarda tamamlamış olmak erekiyor

-İyi derecede MS Office kullanabilen önemli bir şarttır.

-Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, zaman yönetimi becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın olmak lazım

-Sağlık açısından görevini yerine getirmesine herhangi bir sağlık problemi olmayacak

-Her zaman müşteri memnuniyetini düşünmesi lazım

Yapı Kredi personel alımı

Yapı Kredi bankası Türkiye geneli için alım yapılması bağlamında detaylar geldi.

İlanlara başvuru yapmak online şekilde oluyor. Başvurusunu yapmak isteyenlerin aşağıdaki başvuru adresine giderek başvurusunu yapması gerekmektedir.

"https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=12166&hc=T"

TEB personel alımı

TEB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere değişik unvanlarda personel alımı yapacak. Banka bağlamında yayımlanan iş ilanlarına baktığımızda 80 iş ilanı ile yüzlerce personel alımı gerçekleşeceği görüldü.

İş bankası personel alımı

İş bankası en az lise mezunu adaylar içerisinden 10 değişik unvanda personel alımı yapacak.

Banka tarafından yayınlanmış iş ilanları için başvurular başladı. Başvurular online olarak bankaının kariyer sayfası üzerinden yapılacak.

https://ik.isbank.com.tr/pozisyon-listesi

Akbank personel alımı

Türkiye bankacılık sektörünün lider kuruluşları arasında olan, açıldığı günden bu yana müşteri merkezli düşünen , genç istihdamını ön planda tutan Akbank, yeni personel alımı ilanları yayınladı ve değişik illerdeki şube ile merkezlerinde istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

İlana müracaatlar Akbank'ın kariyer sayfası üzerinden alınacak olup "https://kariyer.akbank.com/" adresi üzerinden iş ilanları kısmına giderek müracaatınızı yapmanız lazımdır. Hem de https://www.kariyer.net/firma-profil/akbank-11195-1299 üzerinden yayımlanan iş ilanlarına da müracaat yapabilirsiniz.