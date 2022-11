Kasaba Doktoru Dizisinde Yeni Maceralar Başlıyor

Kasaba Doktoru dizisi sevenlerine yeni haber geliyor. Ulu çınar ‘da yeni bir devri başlıyor. Kasaba Doktoru dizisini seyircilerine bu kez yeni heyecanlar yepyeni maceralar geliyor. Klasik olarak sahnelerine alışılan dizi bu kez 3 lü döngüye giriyor. Merakla beklenen haberin detayı şimdi sizler için paylaşacağız.

Kasaba ‘da Neler Oluyor?

Her bölümü heyecanla beklenen dizi, her hafta bölümleriyle reyting kırmaya devam ediyor. İlk önce Doktorlar dizisi ile başlayan hastane dizileri oldukça popüler olmaya başladı. Devamında Mucize Doktor ve şimdide bir uyarlama dizi olan Kasaba Doktoru yine seviyle deva ediyor. Bildiğiniz üzere dizi sağlık çalışanlarının hayatlarını konu almaktadır. Dizini popüler oluşu ile başrol karakteri Cerrah Kemal ile başlarken hikâye tam gaz devam ediyor.

Kasaba Doktorunun Yeni Bölümünde Seyircileri Neler Bekliyor?

TRT 1 ‘ de yayınlanmaya başlayan henüz 25 inci bölümü yayınlanması beklenen dizide bu kez yeni bir devir başlıyor. Her Cuma günü yayınlanmasına alışılan dram, komedi, aşk her tadın olduğu dizi her yönüyle çok sevilmektedir. Yeni bölümünde hastanelerin sahibi olan Erol Bey vefat etmektedir. Devir bu kez vasiyet ile değişiyor. Kızı Neslihan, Yalçın ve Kemal arasında bir paylaşım olmaya başlıyor. Bu durumu hazmedemeyenler arasında adeta bir savaş çıkıyor.

Yine tarafların belirleneceği dizi bu kez nasıl devam edecek? Ömer bilindiği gibi evlenme arifesinde sevdiği kadınla arasına soğuk bir rüzgâr girmişti. Yeni bölümde yine evlilik teklifi etmeye hazırlanana Ömer bakalım bu sınavını nasıl verecek? Kemal ile evli olan Mine bu kez Zeynep’i evlatlık edinmek için kolları sıvıyor. Ancak yine bir sorun çıkmaya başlıyor. Kemal’in hayatla mücadelesi bir türlü bitmiyor. Bir gazeteci Kemal’in başına sıkıntı yaşatmaya başlıyor. Bir türlü düzene girmeyen oyuncuların hayatları ile dizi maceralarla doluyor. Bakalım Kasaba bu kez nelere tanık olacak.