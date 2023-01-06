Otomobil sahiplerine mest eden haber! Benzin fiyatlarına okkalı indirim! 50 TL ucuzlayacak!
Gelen indirim haberi sonrası vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarının ne kadar düşeceğini sorgulamaya başladı.
Benzin fiyatlarına okkalı indirim! 50 TL ucuzlayacak! Otomobil sahiplerine mest eden haber! Akaryakıtta zam haberlerine alışmış olanlar akaryakıtta indirim haberlerini duyar duymaz hemen akaryakıt istasyonlarına koştular. Araç sahipleri duydukları indirim haberi üzerine uygun fiyata benzin almak için istasyonlara gittiler. Açıklanan indirim haberleri üzerine akaryakıtta yapılan indirim oranları da merak edilmeye başlandı. İşte detaylar…
Araç Sahiplerine Bayram Ettirecek İndirim Haberleri
Brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Akaryakıtta bir indirim bir zam şeklinde haberler gelmeye devam ederken 2 kez üst üste indirim haberleri araç sahiplerinin bayram etmesine sebep oldu. Yeniden yapılacak büyük indirim için de haberler gelmeye devam ediyor.
Vatandaşlar indirim haberlerini dikkatle takip ederek araçlarının deposunu doldurmak için uygun zaman dilimini bekliyorlar. Bu konuda yapılan haberlerde indirim miktarları ve uygulanacak tarihler son dakika olarak verilmeye devam ediyor. 2023’ün ilk haftalarında yaşanacak olan indirim miktarları konuşulmaya devam ediyor. İşte akaryakıt indirim haberinin detayları...
Opet Son Dakika Akaryakıt Fiyat Listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.48 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 19.47 TL
Ankara: 19.68 TL
İzmir: 19.66 TL
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 22.05 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 22.03 TL
Ankara: 22.21 TL
İzmir: 22.31 TL
BP Akaryakıt Son Dakika Fiyat Listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.48 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 19.51 TL
Ankara: 19.69 TL
İzmir: 19.68 TL
LPG Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 10.28 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 10.71 TL
Ankara: 10.55 TL
İzmir: 10.42 TL
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 22.01 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 21.99 TL
Ankara: 22.17 TL
İzmir: 22.25 TL
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