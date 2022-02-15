Orhan Gencebay'dan Kötü Haber!

Önceki akşam ailesi ile beraber Etiler'de bulunan Dönerci Serkan Usta’da yemek yediği öğrenilen usta sanatçı Orhan Gencebay, mekan çıkışı önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Basın mensuplarının sorduğu sorulara yanıtlar veren usta sanatçı Orhan Gencebay, yapmış olduğu açıklama ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve sevenlerinin ilgisini çekti. Sanatçı Gencebay, milli ve yerli müzik sektöründe üretimin durduğunu belirtirken bu duruma devletin el atması gerektiğini söyledi.

Hayat arkadaşı Sevim Emre, gelini Eda Özmen ve oğlu Gökhan Gencebay ile yemek yiyen usta sanatçı Orhan Gencebay, yemek sonrasında muhabirler ile sohbet etmeyi ve dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay müzik sektörü hakkında konuştu ve üretimin durduğunu belirten üzücü açıklamalar gerçekleştirdi. Bunun olağanüstü bir zarar olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı hemen düzeltilmesi gerektiğini de belirtti. Türkiye'de müzik sanatı hakları hakkında bazı konuların kesinlikle ele alınması gerektiğini ifade eden Orhan Gencebay, bu durumu düzeltmeden üretimin olmayacağını ve üretim gerçekleşmeden genel olarak hiçbir şeyin olmayacağını da ifade etti. Devletten para beklemediklerini açıklayan usta sanatçı, devletin bu duruma el atarsa gerekeni yapacağını söyledi. Yalnızca sanatçıların haklarını almaları konusunda gerekeni yapma imkanı vereceğini ifade eden ünlü isim, batıdaki ülkelerin 300 sene önce bu telif işini hallettiklerini belirtti.

İstediklerinin AB hukukunun ülkemizde tam anlamı ile uygulanması, oradaki saygınlığın ve hakların Türkiye'de de aynı şekilde yerine getirilmesi olduğunu ifade eden sevilen isim Orhan Gencebay, insanların bunu bilmese de kendilerinin buna öğretmeye hazır olduklarını açıkladı.

İlkokul itibariyle insan haklarının ne olduğunun anlatılması gerektiğini söyleyen Orhan Gencebay, bu durumun hızlı bir şekilde çözülmesi gereken konular arasında bulunduğunu ifade etti ve sanatçıların hakkının savunulması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra sahnede transparan kıyafet giymek hakkında da konuşan Gencebay, dengenin şart olduğunu açıkladı.