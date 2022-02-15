Aleyna Tilki Kafaları Karıştırdı! O İsim Yeni Sevgilisi Mİ?

Bir süredir ünlü rapçi Uzi ile anılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa farklı bir isim ile tatile çıktı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi ve yaşanan bu olay Aleyna Tilki'nin sevenlerinde kafa karışıklığı yaşanmasına neden olarak gösterildi. Kıbrıs'ta konser veren genç isim Aleyna Tilki, bu konser ardından Hacısüleymanoğlu ailesinin torunu olan Yağız Hacısüleymanoğlu ile tatil yaptı ve dikkatleri üzerinde topladı.

21 yaşındaki Aleyna Tilki hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı de Kıbrıs konseri sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar dikkat çekici olarak değerlendirildi. Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel’de konser veren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde aşk iddialarına yanıt vermiş ve merak edilenleri yanıtlamıştı. Kendisinin hep aşık olduğunu, gerçekten aşık kadını olduğunu ifade eden genç şarkıcı, hayatında bir insanın olmadığını ve aşkı doğa ile yaşadığını söylemişti. Yaratan ile aşk yaşadığını ifade eden Aleyna Tilki, şarkıları ile de aşk yaşadığını, doğaya ve hayvanlara çok düşkün olduğunu belirtmişti. İnsan olarak herkesin düşündüğü aşk tarzında bir ilişkisinin şu anda olmadığını ifade eden ünlü isim Aleyna Tilki, yapmış olduğu bu açıklamalar ile adından söz ettirmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan ve takipçilerinin dikkatini çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs konseri ardından Hacısüleymanoğlu ailesinin torunu olan Yağız Hacısüleymanoğlu ile beraber bir fotoğraf yayınladı ve tatilde olduklarının duyurusunu gerçekleştirdi.

Aleyna Tilki son albüm çalışmaları sonrasında konserlerine başladı ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu hamle ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Aleyna Tilki’nin yeni sevgilisi kim, ismi nedir, Yağız Hacısüleymanoğlu kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki sosyal medyada attığı her poz ile olay oluyor ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Yağız Hacısüleymanoğlu ile samimi bir poz veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, kafaları karıştırdı ve ikilinin birlikte olup olmadığı merak konusu oldu.