OPPO'nun Uygun Fiyatlı Telefonu OPPO Reno 8 Lite Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Fiyatı

OPPO, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikle, oldukça konuşulan OPPO Reno 8 serisini tanıtmıştı. Ancak şirketin uygun fiyatlı üyesi olacak olan OPPO Reno 8 Lite hakkında bir bilgi verilmemişti. Şirket, nihayet serinin Lite üyesini de İspanya'da tanıttı. Görünen o ki; cihaz uygun fiyatına rağmen etkili özellikler sunacak.

OPPO Reno 8 Lite'ın Teknik Özellikleri

OPPO Reno 8 Lite, 6,43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip bir telefon. Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi ile güçlendirilen cihaz, 8 GB gibi güçlü bir RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği sunuyor.

64 MP çözünürlükte bir arka ana kamera, 2 MP çözünürlük sunan bir makro kamera ve 2 MP çözünürlük sağlayacak olan bir monokrom sensörle donatılmış olan OPPO Reno 8 Lite, ön panelinde ise 16 MP çözünürlük vadeden bir özçekim kamerası ile güçlendirilmiş. 4.500 mAh kapasiteli bir bataryanın yanı sıra, 33 Watt hızlı şarj desteği sunan telefon, vitrindeki yerini Android 12 tabanına sahip olan ColorOS 12 işletim sistemiyle alacak.

OPPO Reno 8 Lite'ın Fiyatı

OPPO Reno 8 Lite'ın Reno 7 Lite adlı modelin güncellenmiş versiyonu olduğu ele alınırsa, şirketin cihazı dünya genelinde satışa çıkarması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak bu resmi açıklama ile belli olacak bir durum. Cihazın satış fiyatına gelince, sahip olmak için ödeyeceğiniz miktarın 460 dolar olacağını belirtmekte fayda var.