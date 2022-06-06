Evlilik Hayali Kuran Çiftler Neredesiniz? Bunu Yaparsanız Çeyrek Altın Kazanacaksınız. Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün gibi çeşitli organizasyonlar hızlı bir şekilde başladı. Salgın döneminde ertelenen bu tür organizasyonların bu yıl yaz aylarında işletmelerin çok yoğun bir şekilde hizmet vermek zorunda kalmasına sebep olmasıyla beraber yaşanan ekonomik problemler esnasında evlilik durumunun teşvik edilmesine ilişkin olarak, işletmelerden çeşitli teşvikler geliyor.

Düğün sezonunun başlamasıyla beraber çiftlerin masrafları da artıyor. Düğün salonunun tutulması, orkestra ekibinin tutulması, yemek firması ile anlaşılması, davetiyelerin basılması, organizasyonun A'dan Z'ye düzenlenmesi çok çetrefilli ve çok masraflı bir hale dönüşüyor. Böyle bir durumda evlenecek çiftlere yardımcı olmak amacıyla diğer taraftan müşteri çekmek amacıyla şirketler çeşitli organizasyonlara imza atıyor.

Düğün organizasyonu işletmeciliği yapan firmalar tarafından müşteri çekmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Salonlarda düğününü yapan çiftlere gram altın hediye edileceğini söyleyen işletmeciler, salgın sonrasında meydana gelen ekonomik problem esnasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyor.

Düğününüz Varsa Çeyrek Altınınız Hazır

Düğün salonu işletmecileri meydana gelen ekonomik problemlerin bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkilediğini ancak düğün yapmak zorunda olan çiftlerin problemler sebebiyle bu mutlu günlerini sürekli ertelemek zorunda kaldıklarını fakat düğün organizasyonu işiyle uğraşan vatandaşların elini taşın altına koyarak evlenecek çiftlere yardımcı olmaları gerektiğini söylüyor.

Buna göre düğün ile ilgili boş yer bulmanın hayli zor olduğu son zamanlarda hem daha fazla müşteri çekmek hem de dikkat çekmek amacıyla düğün salonlarında organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi karşılığında evlenen çiftlere gram ya da çeyrek altın takılıyor.