Fatura bedelinin günden güne arttığı ve aylık bütçeyi sarstığı dönemde vatandaşları bir nebze olsun rahat ettirecek o destek paylaşıldı. Devlet desteği kapsamında sunulan e-devlet üzerinden yapılan başvuru ile değerlendirilen fatura desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde dağıtılıyor . Her haneye sunulan bu destekten faydalanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik oluşturulan fatura desteğinden hane geliri üzerinden yapılan hesaplama ile yararlanılabilecek.

DÜZENLİ FATURA DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Online elektrik faturası aylık düzenli destek ödemesinden yararlanmak isteyenlerin net asgari ücretin üçte birinden daha az gelire sahip olması gerekiyor. Daha önceden farklı sosyal yardım programlarına başvuran bir kişinin bu destekten faydalanması daha kolay hale geliyor. Sosyal yardım ödeneği ailenin durumuna göre değişebiliyor.

DÜZENLİ FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunmuş olduğu fatura desteği hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişebiliyor. Hanede yaşayan 1-2 kişi için 112 TL, 3 kişi için 150 TL, 4 kişi için 187 TL, 5 ve daha fazla yaşayan kişi için ayda 225 TL ödeme yapılıyor.

Elektrik fatura desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına geçerek “Sosyal yardım başvurusu” yapması gerekiyor. Başvuru sonrası olumlu cevap alan tüm başvuru sahipleri ödemeyi PTT şubelerine giderek alabiliyor. Nakit olarak ödenmeyen fatura desteği faturanın PTT'ye götürülerek teslim edilmesi ile sunuluyor.