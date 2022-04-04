Öner Erkan’dan Uluslararası Başarı Yolculuğu

Ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Öner Erkan 1980 senesinde İzmir'de dünyaya geldi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Daha çok televizyon dizilerinde rol alan ünlü oyuncu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda da yer alıyor. Ünlü ismin 2002 senesinde dizi setlerine adım attığı ve birbirinden farklı karakterlere başarılı bir şekilde hayat verdiği biliniyordu. İki Aile isimli projede Ferit karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken oyuncu daha sonra Yalan Dünya dizisinde Bora olarak seyirci karşısına çıkmış ve ilgileri üzerine çekmişti. Diziler ile birlikte sinema sektöründe de çok sayıda projede boy gösteren ünlü oyuncu Bir Başkadır, Çukur ve Uysallar dizilerinde de rol almıştı.

Son 2 senelik dönemde söz konusu 3 projede farklı rollere hayat veren başarılı oyuncu kariyer hayatında bir sıçrama yaşadı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Selim koçovalı karakteri ile Çukur dizisinde yer alan ünlü isim bu karakter ile hafızalara kazınmıştı. Diğer taraftan Netflix'te izleyici kitlesi ile buluşan Uysallar ve Bir Başkadır isimli projelerde hayat verdiği karakterler ile farklı kapıları da aralar ünlü oyuncu uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyer yolculuğunda farklı bir döneme giriş yapan ünlü isim uluslararası bilinirliğine katkı yapacak projelerde boy gösterecek.

İlerleyen dönemlerde ünlü oyuncunun dijital projelere daha çok ağırlık vermesi gerekebilir ve seyirci kitlesi başarılı oyuncunun tercih edeceği yapımları merak içerisinde takip ediyor. Bir Başkadır isimli projede Rezan karakterine hayat veren oyuncu kısa sahnelerde rol almış olsa da hafızalara kazınmayı başarmıştı. Oyuncu acıları yansıtmayı iyi bilen performansı ile karaktere başarılı bir şekilde hayat vermişti.

Ünlü isim Uysallar isimli proje ile beraber sevenlerini büyüledi ve büyük başarılara imza attı. Öner Erkan'ın dijital projeler sayesinde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturmaya aday olarak gösterildiği yönünde yorumlar yapılıyor.