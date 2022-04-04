Nakit Problemi Yaşayan SGK'lılara Kamu Bankalarından 10.000 TL Destek Ödemesi Yapılacak. SGK'lı vatandaşların nakit problemi yaşamaları durumunda kamu bankaları kendilerine destek çıkacak. Ziraat Bankası ile Vakıfbank tarafından son dakika gelişmesi şeklinde açıklanan habere göre 10000 TL'lik nakit ödeme desteğinden SGK'lı çalışan vatandaşların anında faydalanmaları mümkündür.

Nakit problemi yaşayan ve SGK bulunan vatandaşlara 10.000 TL'lik ödeme yapılacak. Vakıfbank ile Ziraat Bankası resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 36 aylık vade seçeneği kadar kredi avantajı sağlanacak. Nakit hususunda ihtiyacı bulunan vatandaşlardan tercih ettikleri bankaların başında Vakıfbank ile Ziraat Bank geliyor. Özellikle de ekonomik problem yaşayan ve bankalara borcu bulunan vatandaşlar, bu kredileri kullanarak gerekli bütün banka borçlarından tek kalemde kurtuluyor gerekse de 10.000 TL'lik ödeme alırken banka müşterisi olmaları durumunda şubelere gitmeden de kredi almaları sağlanıyor.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından vatandaşlara verilecek 10.000 TL'lik nakit kredi desteğinden faydalanmak amacıyla bu bankaların mobil uygulamaları erişim sağlanabilir ve böylelikle kredinin anında kullanılması mümkündür. Vakıfbank mobil uygulamasına erişim sağlayarak kredi kullanacak vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olacak şekilde 10.000 TL kredi çekebiliriz. Kamu çalışanları ile sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar ise son iş yerlerinde 6 aydır kesintisiz bir şekilde çalışmaları durumunda anında sonuç alabilir.