Ömer Dizisi Süreyya Kimdir, Gerçek Adı Nedir?

Yeni seneye oldukça başarılı bir şekilde adım atan ve adından söz ettiren başarılı oyuncu Simay Barlas bu sıralarda Ömer isimli televizyon dizisi projesinin kadrosunda yer alıyor. Sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile ekranların aranılan bir yüzü haline gelen genç oyuncu Simay Barlas, Ömer dizisinin kadrosuna dahil olarak seyirci grubunu mutlu etti.

Ünlü oyuncu 2015 senesinden bu yana setlerde yer alıyor ve çeşitli projelerde rol alarak adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Simay Barlas özellikle Zalim İstanbul isimli dizi projesinde Damla karakterine hayat vererek büyük bir popülerlik elde etmiş ve bu gelişme ile adından söz ettirmiştir. Bu dizi ardından Aziz isimli projede rol alan ünlü isim Simay Barlas, Efnan karakterine hayat vererek adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü oyuncu 2023 senesinde ise Ömer dizisinin kadrosuna dahil olarak kariyer hayatında yeni bir başlangıca imza attı. Ünlü oyuncu Aziz isimli televizyon dizisi projesinde partneri Murat Yıldırım ile çok başarılı bir süreç geçirmişti. Ünlü oyuncu Simay Barlas'ın Murat Yıldırım ile rol aldığı dizide geniş bir seyirci kitlesi tarafından beğeni topladığı biliniyordu.

Bu defa elde ettiği başarıyı Ömer isimli televizyon dizisi projesi ile tekrarlamak isteyen ünlü oyuncu Simay Barlas bu dizi ile merak konusu oldu. Süreyya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Simay Barlas Selahattin Paşalı tarafından hayat verilen Ömer karakteri ile evlilik için görüşen bir kızı canlandırıyor. Genç oyuncu adına Aziz dizisinde elde ettiği başarı ardından Ömer dizisinde yer alması da önemli bir tecrübe fırsatı haline geldi. Diğer taraftan Simay Barlas'ın hayranları ünlü oyuncunun hikayede daha etkili bir rolde yer almasını bekliyordu. Sizler için haberimizin devamında güçlü bir çıkış gerçekleştiren Ömer isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Süreyya karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Simay Barlas hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Ömer karakterinin Gamze ile olan ilişkisinde yaşamış olduğu hayal kırıklığı sonrasında babasının ısrarı sonucunda Süreyya ile görüşmeye başlaması senaryoyu heyecanlı bir hale getiren durum oldu. Gamze'nin bu durumu öğrenmesi sonrasında onun sert sözlerine maruz kalan Ömer'in Süreyya hakkında nasıl bir karar alacağı ise merak ediliyor. Ömer Gamze'ye büyük umutlar ile evlenme teklifi etmiş fakat almış olduğu yanıt ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Ömer evlilik teklif etmesi sonucunda yaşamış olduğu hayal kırıklığı sonrasında babasının ısrarı ile Süreyya ile görüşmeyi kabul etmişti. Oldukça hızlı bir şekilde gelişen olaylar karşısında yeni kararlar alacak olan Ömer'in cevabı merak konusu oldu. Dizide evlilik teklifi ardından Süreyya ile görüşmeye başlayan Ömer karakterinin ilişkisi öne çıkacak. Aziz isimli televizyon ünitesi projesinde başrolde yer alan Simay Barlas için daha sonra Ömer dizisinde daha az öne çıkan bir karakter ile yer almak dikkat çekici bir tercih olarak yorumlandı.