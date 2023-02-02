Ömer Dizisi Star TV'nin Yüzünü Güldürdü!

Star TV ekranlarında Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Ömer dizisi çok yüksek bir başarı elde etti. Kısa süre içerisinde geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan Ömer isimli televizyon dizisi projesi elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi ve adeta göz kamaştırdı. Pazartesi akşamlarının gözdesi haline gelen söz konusu dizi projesi pek çok dizi hayranı tarafından olumlu yorumlar aldı. Projenin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin hayat verdiği karakterler ise seyirci kitlesi tarafından doğal ve naif bulundu. Bu şekilde izleyici grubu bu karakterleri kendisine yakın hissetti ve dizinin hikayesinin oluşturduğu atmosfer de ilgi çekici olması sebebiyle beğeni topladı.

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ikilisinin uyumundan da memnun kalan izleyici grubu dizinin sonraki bölümlerini merak etti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar ve Barış Falay gibi etkili isimler de dizide yer alıyor ve proje büyük bir katkı sağlıyor. Ömer dizisinin oldukça başarılı giden senaryosu ile beraber her geçen haftada reyting oranları da artış gösteriyor ve seyirci grubu bu duruma şahitlik ediyor. Dizilerinin yayın hayatına başladı ilk tarihten bu yana sürekli bir şekilde ilgi görmesi ve seyirci grubunun diziye karşı beğeni göstermesi reyting oranlarına da olumlu anlamda yansıyor ve bu durum izleyici grubunun dikkatini çekiyor.

4 yeni bölümü ile pazartesi akşamında ekrana gelen Ömer isimli televizyon dizisi projesi tüm izleyici gruplarında oldukça başarılı reyting sonuçları elde etti ve bu gelişme ile adından söz ettirdim. Proje tüm gruplarda elde ettiği reyting oranını arttırırken AB grubunda ise çok önemli bir sıçramaya imza attı ve bu kategoride günü birincilik koltuğunda tamamladı.

Söz konusu dizi projesi son bölümü ile tüm kişiler kategorisinde altıncılık koltuğuna otururken ABC1 grubunda da üçüncü olarak adından söz ettirdi. AB grubunun özellikle gelir düzeyi yüksek bir kitle oluşturuyor ve dizi bu kategoride elde ettiği başarılı sonuç ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören Ömer isimli televizyon dizisi projesi sezonun önemli çıkışını gerçekleştiren diziler arasında yer aldı. Bu proje son dönemin yükselen yıldız olarak değerlendirildi ve yüksek oranlar elde etti. Hikayede karakterler arasında gerçekleşen diyaloglar da seyirci grubuna gerçekçi geldi ve bu durum reyting oranının artışına da yansıdı. Dizi etkileyici oyuncu performansları ile göz dolduruyor ve pazartesi gecesinde yayınlanarak sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Dizi başarılı oyuncuları da bir araya getirdi ve bu yönüyle ilgi çekti.

Dizide Selahattin Paşalı isimli genç oyuncu Ömer karakterine hayat verirken Ömer'in aşk ile bağlandığı Gamze karakteri ise Gökçe Bahadır tarafından hayat veriliyor. Barış Falay dizide Ömer karakterini babası olan Reşat karakterini canlandırıyor ve ablası Nisa’ya Merve Dizdar tarafından hayat veriliyor.