Ömer Dizisi Pazartesi Rekabetinde Öne Çıktı, Reytinglerini Koruyor

Televizyon ekranlarında reyting rekabeti farklı bir noktaya evrildi ve dizi projeleri kıyasıya yarışta. Özellikle 17 Nisan Pazartesi akşamında ortaya çıkan tabloya bakıldığı zaman elde edilen sonuçlar şaşırtıcı olarak yorumlandı. Ekranların sevilen projesi Ömer isimli dizi Alparslan Büyük Selçuklu isimli projenin önüne geçti ve bu durum dizi hayranlarını çok mutlu etti. Yayın hayatına biraz da olsa geç başlayan Alparslan Büyük Selçuklu isimli televizyon dizisi projesinin ABC1 ve AB gruplarındaki liderliğini Ömer dizisine kaptırması rekabeti de alevlendiren bir durum oldu. Bu durumun çok ciddi bir reyting kaybı sonrasında da gerçekleşmesi izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Ömer isimli televizyon dizisi projesi 13. yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı ve geçen haftaya göre bu hafta yayınlanan yeni bölüme bakıldığı zaman bir miktar reyting düşüşünün yaşandığı görüldü. Hem AB hem de ABC1 kategorilerinde geçen haftaya göre bir nebze de olsa reyting düşüşünün yaşanması seyirci grubunu korkutan bir gelişme oldu. Diğer taraftan seyirci grubunu ekrana çekme konusunda hala çok başarılı olan dizi projesi rakiplerinin önüne çıkarak iyi bir görüntü sergilemeye devam ediyor. Ömer dizisinin 13. bölümü ABC1 ve AB kategorilerinde birinci olarak çok önemli bir başarı kazandı. Bununla birlikte dizi tüm kişiler kategorisinde de günü 5. olarak tamamladı ve adından söz ettirdi.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ise 2. sezonda 52 bölümü ile seyirci karşısına çıktı ve dizide muazzam bir reyting kaybı dikkat çekti. Dizi ortalama oranlara kadar geriledi ve sıralamada birinciliği elde edemeyerek izleyici grubunu şaşkınlığa sürükledi. Dün akşamki bölümü ile tüm kişiler kategorisinde ikincilik koltuğuna oturan Alparslan dizisi AB grubunda da üçüncülük ve ABC1 grubunda da dördüncülük koltuğuna oturdu.