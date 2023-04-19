Çalışan Kadınlar için Erken Emeklilik Fırsatı: Doğum Borçlanması

Türkiye'de, çalışanların emeklilik hayali uzun yıllar boyunca çalışıp, yaşlılık dönemlerinde rahat bir hayat sürmek için büyük bir motivasyon kaynağı. Ancak, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan kadınlar, emeklilik hayallerini gerçekleştirmekte zorluk yaşıyorlardı. Neyse ki, son dakika açıklaması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan kadınlar için bir fırsat sunuyor: "doğum borçlanması" yoluyla 6 yıl erken emeklilik.

Doğum borçlanması, kadınların evlatlık veya biyolojik çocukları doğumdan önce SGK'ya bağlı olarak çalıştıkları dönemler için prim ödemesi yaparak, emeklilik yaşını öne çekmelerine olanak tanıyan bir sistemdir. Bu sistem, çalışan kadınların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, bazı şartlar ve kurallara da uyulması gerekiyor.

Doğum Borçlanması Şartları ve Kuralları

Doğum borçlanmasından yararlanmak için öncelikle kadın olmanız ve dünyaya bir çocuk getirmiş ya da 2 yaşından küçük bir çocuğu evlatlık almış olmanız gerekiyor. Ayrıca, doğum borçlanması yapılacak çocuğun hayatta olması ve başvuru sahibinin doğum yapmadan önce SGK'ya bağlı olarak çalışması gerekiyor.

Başvuru sırasında, doğumdan sonra prim günlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Ayrıca, doğum borçlanmasını sadece 3 çocuk için yapabilirsiniz. Başvuru yaparken, doğum borçlanması yapılacak döneme ait prim borcunuz belirlenir ve bu borcu ödeyerek erken emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

Doğum borçlanması sistemi sayesinde çalışan kadınlar, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için bir fırsata sahip oluyorlar. Ancak, belirli şartlar ve kurallara uyulması gerekiyor. Bu nedenle, doğum borçlanması hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz önerilir.