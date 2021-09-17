Ölü Deniz Kan Kırmızıya Döndü

Ölü Deniz yakınlarındaki bir su havuzunun yakın zamanda kırmızıya döndüğü tespit edildi. Ürdün medyasına göre, Ürdün Su Bakanlığı Cumartesi günü numune almak ve renk değişiminin nedenini öğrenmek için teknik ekipler gönderiyordu.

Yerel sakinler, değişimin nasıl gerçekleştiğini merak ederek kırmızı göletin fotoğraflarını sosyal medyada dolaştırdı.

Ürdün'deki Ölü Deniz yakınlarındaki küçük bir su kütlesinin rengi kan kırmızısına döndü, hem yerel halkı hem de yetkilileri şaşırttı. Birkaç sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan resimler, bu fenomenin nedeni açıklanamasa da, koyu kırmızı renkli su havuzunu gösterdi.

The Jerusalem Post tarafından yayınlanan bir rapora göre, Ürdün su bakanlığı Cumartesi günü teknik ekipleri numune almak ve suyun rengindeki değişikliğe neyin neden olabileceğini kontrol etmek için testler yapmak üzere gönderdi.

Bu incelemenin sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiği belirtildi. Bir kullanıcı, su kütlesinin kırmızı rengini İncil'deki "kan vebası" ile karşılaştırdı, ancak uzmanlar birkaç potansiyel biyokimyasal ve insan yapımı nedenlere dikkat çekti.

Ürdün Jeologları Sendikası başkanı Sakhr Al-Nusour, Ürdün'ün Al Ghad gazetesine verdiği demeçte, renk değişikliğine algler, demir oksit veya hatta suyu kırmızıya çeviren maddelerin eklenmesi neden olmuş olabilir.

Bakanlık yetkilileri, suyun kırmızıya döndüğü göletin Ölü Deniz'in sularından izole edilmiş ve küçük boyutlu olduğuna dikkat çekti.

Bu, bölgede iki yıl içinde kırmızıya dönen bir su kütlesinin ikinci örneğidir. Doğayı Koruma Derneği'ne göre, İsrail'deki Alexander Nehri, bitişik mezbahalardan akan kan nedeniyle geçen yıl Mayıs ayında kırmızıya döndü.

Suyun kırmızıya dönmesi, İncil'deki kan vebası hakkındaki düşünceleri akla getirebilse de, bilim adamları nedenin çok daha basit olduğuna inanıyorlar.

Ürdün Jeologlar Sendikası başkanı Sakhr Al-Nusour, Ürdün Al Ghad haberine kırmızı rengin algler, demir oksit veya suyun rengini değiştirmek için insanlar tarafından eklenen maddelerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü Omar Salama, Ürdün Petra Haber Ajansı'na göletin küçük ve Ölü Deniz'in sularından izole olduğunu söyledi. Göletin inceleme sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

İsrail Doğayı Koruma Derneği'ne göre, geçen yıl Alexander Nehri, Batı Şeria'daki mezbahalardan nehre akan kan nedeniyle kan kırmızısı aktı.