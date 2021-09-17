Biden, 1,9 Milyon Dolarlık COVID Yardımı Sınırıyla Karşı Karşıya

Başkan Joe Biden, COVID-19'un neden olduğu ikiz sağlık ve ekonomik krizleri durdurma sözü vererek Beyaz Saray'a girdi, ancak 1,9 trilyon dolar ve sayısız girişimden sonra, bazı eyalet ve yerel yönetimlerin adım atmak istememesi veya adım atamaması durumunda Washington'un başarabileceklerinin sınırlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kongre'nin devasa kurtarma planını kabul etmesinden altı ay sonra, yönetim kayıtları 550 milyar dolardan fazlasının henüz ödenmemiş olduğunu gösteriyor. Toplam, koronavirüsün delta varyantı bir tehdit oluşturmaya devam ederken önemli bir ekonomik dayanak sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlarda, kiracılar için yardım, testler ve aşılar, kitlesel sosyal yardım kampanyalarına rağmen kullanılmadığı için hayal kırıklığına da yol açıyor.

Cumhuriyetçi eleştirmenler, harcanmamış paranın Biden'ın yardım paketinin çok büyük ve enflasyonist olduğunu gösterdiğini söylüyor; yönetim, pandemiden kurtulmanın virüs mutasyonları ve beklenmedik ekonomik aksamalarla daha fazla engele çarpması durumunda harcanmamış fonların planlamanın kapsamını yansıttığını söylüyor. Yasaya göre, yaklaşık 105 milyar dolarlık devlet ve yerel yardım ve genişletilmiş çocuk vergi kredilerinin yarısından fazlası henüz ödenemiyor.

Biden için kurtarma planını denetleyen Gene Sperling, "Ani zorlukları gidermek için tasarlanmış bazı şeyler ve çok yıllı bir politika yanıtına izin vermek için tasarlanmış diğerleri var - bunlar gerçekten böcek değil, özellikler" dedi. . "Bu fonların sağlam bir kısmının birkaç yıl içinde kullanılabilmesi, kalıcı bir toparlanma sağlamak için iyi bir haber."

Ancak birikmiş işlerin bir kısmı, Washington'un etkisinin ötesinde, eyalet veya yerel düzeydeki darboğazlardan - veya doğrudan blokajlardan - kaynaklanıyor. Biden kısa süre önce federal işçiler ve 100 veya daha fazla işçisi olan işverenler için yeni aşı gerekliliklerini duyurduğunda ve testlerin yapılması ve okulların açık tutulması gerektiğini vurguladığında zorluğun boyutu aşikardı.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Özellikle bazı Cumhuriyetçi valilerden çok fazla tepkiyle karşı karşıyayız" dedi. "Florida ve Teksas valileri - önerdiğim hayat kurtarma gerekliliklerini baltalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, çoğu kuruluşa ücretsiz tarama testi sağlamak için okullar, evsiz barınakları ve bakım tesisleriyle birlikte çalışmak üzere “Genişletilmiş Test Operasyonu”nu başlattı ve CDC teknik uzmanlık - ancak bu, devletlerin onları üstleneceği anlamına gelmez.

Örneğin Iowa ve Idaho, okullarda virüs testini artırmak için on milyonlarca dolarlık federal yardımı reddetti. Teksas'ta ve GOP tarafından kontrol edilen diğer birkaç eyalette, yetkililer, okulların temas izlemesini - kendilerine federal dolar sağlandığı - veya maske takmayı zorunlu kılmalarını engellemek için harekete geçti.