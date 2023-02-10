Okullar Bir Hafta Daha Tatil Edildi! Ara Tatil 20 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli olarak 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, 6 Şubat Pazartesi gününde yaşanmıştı. Yurt genelinde üzücü olay sonrasında okulların tatil edildiği bilgisi de paylaşılmıştı.

Depremler bölge üzerinde büyük bir yıkıma yol açmış ve çok sayıda artan bir şekilde can kaybı meydana gelmişti. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrasında Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman illeri için OHAL ilan edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada veliler öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılan sorular da gündemde yer aldı. Peki okullar ne zaman açılacak, belli oldu mu, okullar tatil mi? Sizler için haberimizin devamında okulların ne zaman açılacağı, kaç gün tatil olduğu ve hangi illerde tatil olduğu ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Araştırmalar okulların açılış tarihi hakkında devam ediyor ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında okulların ne zaman açılacağı merak konusu oluyor. Yoğun kar yağışı ve birçok ilde etkili olan 6 Şubat tarihinde meydana gelen şiddetli deprem ardından okulların yarıyıl tatil süresinin uzatıldığı açıklanmıştı. Toplamda 11 ili çok derin bir şekilde etkileyen deprem sonrasında yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği de gündemde yer alan sorular arasında bulundu. Peki 2023 okullar ne zaman açılacak, 2023 yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Konu hakkında merak edilen son dakika açıklamasını ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan bilgileri sıraladık.

Yarıyıl tatiline 23 Ocak'ta giren öğrencilerin normal şartlarda 6 Şubat tarihinde okul sıralarına geri dönmesi bekleniyordu fakat Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler ve yoğun kar yağışı sebebi ile okulların açılış tarihinin 13 Şubat'a kadar ertelendiği belirtilmişti.

Bir son dakika açıklaması ise Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapıldı ve eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığı belirtildi. Bu şekilde okulların açılış tarihinin değiştiği öğrenilirken tüm Türkiye'de okulların bir hafta daha kapalı olacağı yönünde ifadeler kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özer ülkede eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini belirtti. 81 il genelinde buna göre tüm okulların 20 Şubat 2023 Pazartesi gününde açılacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada önemli bilgileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Özer yaşadığımız deprem felaket sebebiyle Tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen arayı 20 Şubat tarihine kadar uzatma kararı aldıklarını belirtti.

Bakan Özer Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirtirken deprem bölgesinde yer alan okullarda tüm kademelerde 2. dönemde devam şartının aranmayacağını söyledi. Bölgelerde bulunan tüm öğrencilerin talebine göre çevre illerde bulunan okullara nakillerin yapılabileceği de açıklandı. Tüm yurtta ve özellikle bölgedeki öğretmenlerin şu anda idari izinli olduğu da gündemde yer alan bilgiler arasında gösterildi.