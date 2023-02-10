YÖK Başkanı Erol Özvar Depreme Yönelik Yürüttükleri Çalışmaları Anlattı!

Kahramanmaraş merkezli olarak oldukça yüksek bir şiddetle meydana gelen ve 10 ili doğrudan etkileyen deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gündemde yer alan isimler arasında gösterildi. Üzücü deprem sonrasında yürütülen çalışmalar ve üniversite hastanelerinde gerçekleşen sağlık hizmetleri ile ilgili önemli ifadeler kullanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar adından söz ettirdi. Özvar Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde meydana gelen ve pek çok can kaybı yaşanan deprem sonrasında üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerini de yerinde takip etti. Bu amaç doğrultusunda üniversitelerde deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar incelemeler sonucunda önemli açıklamalarda bulundu. Sizler için haberimizin devamında 11 ili etkileyen çok sayıda can kaybı ve yaralı sayısı bulunan korkunç deprem ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın yapmış olduğu açıklamaları ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Depremden etkilenen ve çevre illerde bulunan üniversitelerin barınma, arama kurtarma ve sağlık ile ilgili imkanlarının hizmete sunulması amacıyla rektörlerle koordinasyon iletişim ağı kurulması sonrasında deprem bölgesine giden YÖK Başkanı önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, üniversite Hastanelerinde gerçekleşen sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek istedi ve depremzedelere yönelik çalışmaları inceledi. Deprem bölgesinde ve çevre illerde gerçekleşen çalışmalar hakkında incelemeler gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dikkatleri üzerinde topladı.

Özvar, öncelikle İskenderun Teknik ve Hatay Mustafa Kemal üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi ve bölgede gerçekleşen çalışmalar ve ildeki durum hakkında bilgi aldı. Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar üniversite hastanelerinin yoğun bakım ve acil servislerinde incelemelerde bulunurken depremzedelere açılan kampüslerde de araştırmalar gerçekleştirdi. Özvar üniversite hastanelerinin sağlık personeli ile de bir araya gelip ihtiyaçlar konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Hatay ardından Gaziantep'e geçtiği öğrenilen Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar incelemelerine Gaziantep Üniversitesi’nde devam etti. Özvar üniversite hastanelerinin acil servislerini de ziyaret etti ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi almayı ihmal etmedi. Bilgi alması sonrasında geçmiş olsun dileklerini ileten Özvar yaraları hep birlikte saracağımızı söyledi.

Depremin hemen sonrasında bölgeye yakın iller ve deprem bölgesindeki illerde bulunan tüm üniversitelerin çalışmalarına yönelik araştırmalar gerçekleştiren YÖK Başkanı Özvar depremzedelere yemek, sağlık ve barınma hizmetinizin sunulduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra öğrencilerin ve personelin büyük özveriyle yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığına vurguda bulunuldu.

Üniversite kampüslerinde barınmakta olan depremzedelerin yardımları ile ilgili durum değerlendirilmesini yapıldığını ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, yaraları hep birlikte saracağımızı söylerken şu anda tüm üniversitelerde bölgeye yardım gönderilmesi adına yoğun çalışmaların bulunduğunu da açıkladı. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerin sürdürüleceği de belirtildi.