Okula gidecek çocuğu olanlara nakit ödemesi yapılıyor! Akbank açıkladı: Başvuru yapmanız yeter

Akbank yeni yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında okula gidecek olan çocuğu olan aileleri acil ihtiyaçları olması ve okul ihtiyaçları olması durumunda 50.000 TL gelir belgesiz olarak kredi verecek. Akbank genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını almaya başlayan bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda şartları uygun olarak mobil uygulamalar üzerinden de şubelere gitmeden işlemlerini yapabileceği Haberi geldi.

Akbank üzerinden kredi kullanabilmek için banka kredi politikalarına uygun bir vatandaş olmanız istenmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılmaktadır.

Akbank banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. 90 gün ertelemeli olarak Kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli Kredi düşük faiz oranları ile birlikte verileceği de yayınlandı.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilir. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar banka şubelerine giderek veya Akbank hesapları olması durumunda Akbank direkt uygulamasını kullanarak hesaplarına bu onaylanan tutar kadar krediyi hemen yatırabilmektedir.