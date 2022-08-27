Ziraat Bankası VakıfBank ve iki özel banka kampanya duyurusu paylaştı, kimlik numarası üzerinden 30.000 TL ödeme

Ziraat Bankası VakıfBank Garanti Bankası ve Akbank üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirerek Kredi kullandırılacağı Haberi geldi. Hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde kampanya dahil olacak olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler 36 ay vadeli olarak yapılmaktadır. ₺30.000 ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve 36 ay vadeli krediyi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hesaplarınıza yatırabileceksiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa kredi kullanmak için en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapabiliyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size yakın olan banka şubelerine giderek Kredi notunuzun da uygun olması durumunda aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlarken başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 90 güne ertelemeli olarak Kredi vermektedir.

Garanti Bankası ve Akbank kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlara 30.000 TL kredi 15 gün içerisinde düşük faiz oranları ile vereceğini açıkladı. Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını bu banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde yaparak kredi imkanından faydalanabilmektedirler.