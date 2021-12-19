Oktay Kaynarca'dan Yeni Proje Müjdesi

Ekranların aranılan yüzü, başarılı ve yetenekli isim, usta oyuncu Oktay Kaynarca, toplamda 6 sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide rol almış ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Oyuncu, Hızır Çakırbeyli karakteri ile adeta fenomen olmuş ancak dizi 7. sezon başlangıcında iptal edilerek seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Yaşanan bu üzücü gelişme sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli projenin milyonlarca hayranı da yapımcı BVB Yapım ile yayıncı olan ATV arasında meydana gelen bu sorunun mağduru olmuştu. Diğer taraftan Oktay Kaynarca ise dizinin durumu ile ilgili net bir açıklamada bulamamış ve yaşanan gelişmenin ne olduğu net olarak öğrenilememişti.

Yeni bir proje müjdesini veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca kısa zaman içerisinde olmasa bile Eylül ayında çok güzel bir proje ile sevenleri karşısında olmayı hedeflediğini anlattı. Konu ile ilgili olarak merak edilenlere yanıt veren ve yeni projesi hakkında samimi açıklamalar gerçekleştiren yetenekli isim Oktay Kaynarca, hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun Eylül ayında ekran karşısında olacağı yeni projesi ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü isim, sezonda bir şey yapabileceklerinin olası olup olmadığının üzerinde durduklarını ve onun altyapısını oluşturmaya çalıştıklarını belirtirken seyirci kitlesini de Eylül ayında çok güzel bir gelişmenin beklediğini belirtti. Sevenleri için çok değerli bir yapım hazırladıklarını da anlatan Oktay Kaynarca, projeyi en kötü ihtimalle Eylül ayında ekranlara getireceklerinin mümkün olduğunu aktardı.

Sinema konusunda da önemli açıklamalarda bulunan ünlü isim, pandemi sebebiyle kafalarında net bir durum belirleyemediklerini belirtti ve güncel olarak bir sinema projesinin bulunmadığını söyledi. Tüm dünya gibi 2021 senesinin kendisi için de problemli geçtiğini açıklayan ünlü oyuncu 2022 senesine ise umutla baktığını anlattı.