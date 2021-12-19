Masumlar Apartmanı Seyircisi İstedi Akış Değişti

Gerçek hayat hikayesinden alıntılanan ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesi, TRT 1'in en başarılı yapımlarından biri olarak yayın hayatına devam ediyor. Proje geçtiğimiz sezonda ekranlarda yer almaya başlamış ve izleyici kitlesinin beğeni dolu yorumları ile karşılaşmıştı. Proje sezon sonuna kadar hayranlarını duygudan duyguya sürüklemiş ve heyecan içerisinde takip edilmişti. Diğer taraftan dizi bu sezonda ise aynı başarıyı sürdürememiş ve seyirci kitlesi projenin ilk bölümlerinde diziden sıkılmaya başladığını belirten paylaşımlar gerçekleştirdi.

Dizinin karakterleri ve hikayeleri birlikte ekranlarda yer almaya başlayan dizi ilk bölümlerinde oldukça çekici gelmiş ve herkes şaşırmıştı. Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrolünde bulunduğu dizide özellikle ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılması dizi hayranlarından tepki toplamıştı. Hikayede İnci karakterinin proje veda etmesi ardından senaryo çok farklı bir yere kaymış ve hikayede çeşitli değişiklikler yaşanmıştı.

Projenin senaristleri olan Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu aileye giren İnci ile beraber karakterlerin yavaş yavaş çözülmeye başlayacağını, iyileşeceklerini ve dışarı açılacaklarını belirten röportajlar gerçekleştirmişti. Ancak ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise ani bir karar alarak diziye veda etmek istemiş ve bu durum da hikayenin yeni sezonda çok farklı bir şekilde gelişmesine neden olmuştu. İnci karakterinin diziye vedası ardından Rüya karakteri ortaya çıkmış ancak Rüya’nın kendi sorunlarının olması izleyici kitlesinin hoşuna gitmemişti.

Projenin son bölümlerinde ise Safiye, hayatında önemli değişiklikler yaşadı ve Naci'nin evlilik teklifini kabul etti. Çiftin dans etmesi tehlikesinden beğeni topladı ve karakterlerin yavaş yavaş kabuklarını kırması dizi hayranlarını mutlu eden bir gelişme olarak görüldü. Sosyal medyada yapılan dizi yorumları da dizinin hikayesini önemli rol üstleniyor. Bunun yanı sıra babaları ile birlikte 4 kardeşin birbirlerine sarıldığı sahne dizi hayranlarını duygulandıran ve heyecanlandıran bir gelişme olarak görüldü.