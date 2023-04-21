Oktay Kaynarca: “Eskiye Göre 3 Kat Fazla Çalışıyorum”

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Atv ekranında salı akşamlarında yayın hayatına devam ediyor. Bu dizi usta oyuncu Oktay Kaynarca için yepyeni bir proje anlamına taşıyor. Ünlü isim şu ana kadar oyuncu olarak çeşitli setlerde yer almış ve çok başarılı bir oyunculuk süreci geçirmişti. Kaynarca şimdilerde ise oyunculuk ile beraber yapımcı kimliği ile de set ortamında önemli bir süreç geçiriyor. Ünlü isim hem dizinin oyuncu kadrosunun belirlenmesinde hem de hikayenin oluşturulmasında büyük emekler veriyor. Aynı zamanda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcısı konumunda da olan Oktay Kaynarca 3 katı kadar daha fazla çaba gösteriyor.

Hayatındaki en önemli nokta artık çok çalışmak olan Oktay Kaynarca, Dizi TV programına açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Eskiden oyuncu olarak çok çalıştığını belirten başarılı isim hayatındaki en önemli noktanın gerçekten çok çalışmak olduğunu belirtti. Şimdi ise eski zamanlara göre üç kat daha fazla çalıştığını belirten Kaynarca, zaten bir gün sonrasının da uyumakla geçtiğini belirtti. Neredeyse evden çıkamaz bir halde olduklarını belirten ünlü oyuncu çok önemli bir şey olmadığı zaman evden çıkmadıklarını ve evde olmadıkları zamanda sette çalıştıklarını söyledi.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi dizilerinde de mücadeleci karakterlere hayat veren usta oyuncu Oktay Kaynarca yeni dizisinde de hayranları karşısına aksiyon dolu bir işle çıktı. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Cezayir Türk karakteri çok mücadeleci biri olarak ekranlarda yayınlanıyor. Son dönemde yaptıkları işler ve oynadığı karakterlerin biçimlerinin çerçevelerini belirten ünlü oyuncu açıklamaları ile magazin gündeminde üst sıralarında yer aldı.

Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda hep erkek partnerler ile sette olmaktan şikayet etmiş ve kadın oyuncu sayısının artırılması gerektiğini söylemişti. Yeni dizisinde ise kadın oyuncularla dolu olan bir sette çalışan oyuncu bu durumun farkını daha iyi bir şekilde hissettiğini açıkladı.