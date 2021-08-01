Gökçe Gözyaşlarını Engelleyemedi ve Yardım Çağrısında Bulundu!

Ünlü şarkıcı Gökçe, uzun süredir hayatını Marmaris'te sürdürüyordu ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan orman yangınları sebebiyle üzüntüsünü dile getiren başarılı isim paylaştığı videosunda gözyaşlarını engelleyemedi ve komşu ülkelerde de yangının başladığını açıkladı. Komşu ülkelerin de yardım edemeyecek olduğu bilgisini veren şarkıcı Gökçe, ne yapacaklarını şaşırdığını söyledi.

Mahallenin etrafında bulunan orman alanlarının korkunç bir şekilde yandığını ifade eden başarılı şarkıcı Gökçe, köylerin de zaten yandığını anlattı. Kendilerinin de çantalarını hazırladıklarını ve beklediklerini ifade eden ünlü isim, inanılmaz derecede bir sıcak olduğunu ve ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile getirdi. Üzülmekten başka yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylemeyi de ihmal etmeyen Gökçe, çaresiz kaldıklarını anlattı.

Ülkenin pek çok farklı bölgesinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlarda 3. güne girildi ve Marmaris’te hayatını devam ettiren ünlü şarkıcı Gökçe, sosyal medya hesabından önemli bir video yayınladı. Instagram hesabından takipçileri ile paylaştığı videoda gözyaşlarına boğulan ünlü isim kendisini merak edip soranlara da teşekkürlerini iletti. Morallerinin çok bozuk olduğunu, ellerinden hiçbir şey gelmedi ifade eden şarkıcı, çıkan yangının bazı bölgelerde 2, 3 ve 4 katına çıkmış durumda olduğunu söyledi.

Bütün Marmaris'in yok olduğunu anlatan ünlü şarkıcı Gökçe Marmaris'in bittiğini ve kendilerinin çaresiz olduğunu açıkladı. Yangının evlerine ne zaman geleceğini düşündüklerini ve gece gelebilecek olma ihtimaline karşı uyumadıklarını ifade eden Gökçe, bilgi paylaşımında bulundu.

Çantalarını hazırladıklarını ve hayvanlarını alıp kaçmak dışında yapabilecekleri bir şey olmadığını ifade eden şarkıcı, yangının ne zaman sona ereceğini bilmediğini ve hiç sönecek gibi durmadığını dile getirdi. Yapılan müdahalelere rağmen yangının hala devam ettiği bilgisini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı Gökçe, işi olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiğini de anlattı.