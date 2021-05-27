Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Tekne ile Aşk Tatiline Çıktı

2021 senesine damgasını vuran gözde çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sürpriz aşk haberi ile magazin gündeminin en üst sıralarında yer almıştı. Tekne tatile çıkan ünlü çift yaz sezonunu Kaş’ta açtı. Ünlü isimlerin tatilinden fotoğraflar da sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunuldu. Ekranların gözde ismi oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un mutlu beraberliği doğru düzgün devam etmekte. Gözde çift salgın sebebi ile 17 günlük kapanma süreci sonrasında Antalya Kaş’a giderek tatil yapma kararı aldı.

Aşıklar, tekne turu ile Ege ve Akdeniz koylarını gezdi bunun yanı sıra tatilden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Gözde çifte oyuncu Aslı Bekiroğlu ve Bekiroğlu'nun müzisyen erkek arkadaşı Çağrı Telkıvıran da eşlik etti. İkilinin birlikteliği yeni senenin ilk günlerinde ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sırada Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti Çeşme'de tatil yapmaya gitmiş ve çiftin beraberliği fotoğraflarının çekilmesi ile belgelenmişti.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Ocak ayında “Güzel bir sürecin arefesindeyiz” şeklinde bir ifade kullanmış ve oyuncu ile birlikteliğini bu şekilde duyurmuştu. Ünlü şarkıcının ilan-ı aşk etmesi sonrasında ikili beraberliklerini sosyal medyada da yaşamaya başlamış ve 2021’in en çok konuşulan çiftleri arasında yer almıştı.

Ünlü çift hakkında bazı iddialar da ortaya atılmış ve oyuncu ile şarkıcının aynı evde kalmaya başladıkları öğrenilmişti. Başarılı oyuncu Demet Özdemir ise bu iddiaları yalanlamış ve Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşamadığını belirtmişti. Ünlü şarkıcı Yağmur Tanrısevsin ile yaklaşık olarak 4 sene boyunca yaşadığı birliktelik ardından yollarını ayırmış ve aşka küsmediğini söylemişti. Ünlü isim Yağmur Tanrısevsin ile ayrılması sonrasında “Hayat devam ediyor” şeklinde açıklamalar yapan şarkıcı Oğuzhan Koç, bu açıklamaları ile de oldukça tepki çekmişti.