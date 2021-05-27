Alev Alev Dizisinin Finali Hakkında Yeni Gelişmeler!

Show TV ekranlarında iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan ve Ay Yapım imzalı olarak seyirci kitlesi karşısına çıkan Alev Alev isimli televizyon dizisi projesi final bölümünden ön izleme sahnesini hayranları ile paylaştı. Sevilen dizinin final bölümünden paylaşılan ön izlemede Çiçek’in cezaevinde bulunan İskender’i görmeye gitmesi ve ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanması seyirci kitlesinin dikkatini çekti. Paylaşılan öni zleme sahnesinde Çiçek’in itirafı da dizinin hayranlarını adeta şoka uğrattı. Çiçek’in İskender’e onu çok sevdiğini söylemesi ve ilk defa duygularını dile getirmesi sahneye damgasını vuran bölüm olarak yorumlandı. Final bölümü ile ekranlara gelecek olan Alev Alev isimli dizinin son bölümünde Çiçek ile İskender karakterinin imkansız aşkı ve yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde bekleniyor.

Ömer karakterini yakalanması ardından Çelebi yolun sonuna gelecek ve yaptığı kötülüklerin cezasını çekmeye başlayacak. Diğer taraftan Cemre ise korku duymadan yeni hayatını kurmak adına adımlar atmaya başlayacak. Fakat Hanım’ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açacak. Bunun yanı sıra, Çiçek’in beklenilmeyen bir hamlede bulunması Çiçek ile İskender'in imkansız aşkının son sınavını vermesine yol açacak.

Rüya karakterinin verdiği müjde ise başta Ömer olmak üzere herkesi çok mutlu edecek. Tomris ve Altan arasındaki aşk ise filizlenirken Tomris’in Çiçek ile yüzleşmesi Çiçek’in kaderini bir daha eskiye dönmeyecek şekilde değiştirecek. Alev Alev isimli televizyon dizisi projesinin final bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde sarnıç yangınının külleri sönmek ve herkesin hayatına etki eden duman tamamen dağılmak üzere olacak.

Ahmet Katıksız tarafından üstlenilen yönetmenlik ve Burcu Görgün tarafından yazılan senaryo ile Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Cem Bender, Dilan Deniz Çiçek, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimler bulunmakta.