Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in Düğün Tarihi Belli Oldu! Ünlü Çift Açıklama Yaptı

Oldukça uzun bir süredir mutlu birlikteliklerine devam eden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti düğün tarihleri ile merak konusu olmuştu. İki ünlü isim geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nişanlanma kararı almış ve bu haber ile de isimlerinden söz ettirmişti. Nişan kararı öncesinde çiftin kısa bir ayrılık yaşadığı da biliniyordu. Ayrılık kararı almaları ile sevenlerini üzüntüye boğan Oğuzhan Koç ile Evet Özdemir çifti yaklaşık olarak 2 hafta ayrı kalmış ve daha sonra Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e evlilik teklifi etmişti. Koç sonunda düğün tarihi hakkında konuştu ve merak edilenleri yanıtladı. Ne kadar mutlu olduğu gözlerinden belli olan Demet Özdemir ise kameralara her takıldığı sırada sevgilisi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Düğün hazırlıklarını sürdüren çiftin 2022 senesinde Ağustos ayında evlenecekleri belirtiliyordu. Fakat bugüne kadar net bir tarih vermekten kaçan ünlü isimler sonunda düğün tarihini açıkladı mı?

Resmi tarihin duyurusunu yapan ünlü çift bir mekan çıkışı görüntülendi ve muhabirler çifte beklenen soruyu sordu. Netlik kazanan düğün tarihi sonrasında magazin dünyası bu haber ile çalkalandı. Mutlu birliktelliliklerini evlilikle taçlandırmak için hazırlık yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti her yaptıklarıyla merak içerisinde takip ediliyor. Bir süre önce sürpriz bir karar ile nişanlanan ünlü çift bu defa düğün tarihleri ile merak konusu olmuştu. Düğün heyecanı ile isimlerinden söz ettiren ünlü çiftten Demet Özdemir'in tercih edeceği gelinlik modeli merak konusu oldu.

Ünlü isimler muhabirlerin sordukları sorular karşısında her fırsatta Ağustos ayında evlenecekleri konusuna vurguda bulunuyordu. Diğer taraftan net bir tarih vermeyen çift ilk kez konu hakkında beklenen açıklamayı gerçekleştirdi. Resmi tarihi duyuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti bir mekan çıkışında görüntülendi ve mutlu görüntüleri ile dikkat çekti.

Muhabirlerin kendilerine sordukları soruları mutluluk içerisinde yayınladığı ünlü çift 26 Ağustos tarihinde dünyaevine gireceklerini açıkladı.

Düğün tarihleri hakkında net bir açıklamada bulunan çift birkaç gün önce düğün hediyesi ile gündemde yer almıştı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in şarkıcı nişanlısı Oğuzhan Koç'a almış olduğu düğün hediyesinin bir milyon değerinde olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Tokat Erbaa'da düzenlenen yaprak festivalinde konser vererek sevenleri ile buluşan başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, konser öncesinde muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı söz konusu konser öncesinde gazeteciler ile bir araya geldi ve nişanlısı Demet Özdemir hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncunun düğün hediyesi olarak kendisine bir milyon lira değerinde saat aldığı iddiası hakkında konuşan Oğuzhan Koç merak edilenleri yanıtladı.

Koç düğünü henüz yapmadıklarını ve kendisinin de beklediğini söylerken bir süre önce koronavirüse yakalanan oyuncu nişanlısının sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Demet Özdemir'in hastalığı atlattığını ve sağlığının yerinde olduğunu açıklayan Oğuzhan Koç, saat hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.

Düğün için son hazırlıkların tamamlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti son olarak Demet Özdemir'in nişanlısını almış olduğu saat hediyesiyle gündemde yer almıştı. Nişanlısına hediye için kesenin ağzını açan Demet Özdemir, çıtayı yükseltti ve seçimiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir süre önce Dünyadan Uzak şarkısı eşliğinde Oğuzhan Koç'a “Evet” yanıtını veren Demet Özdemir, bu defa aldığı hediye ile merak konusu oldu.