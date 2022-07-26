Kılıçdaroğlu “Araba Almayın” Dedi! Fiyatlar Düşecek Mi, Söylenenler Doğru Mu?

Araba fiyatları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yer aldı ve yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi. Vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden birkaç ay daha araç almayı ertelemenin gerekli olduğunu belirtti. Bu durumun kendisinin vatandaşlara sözü olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, dinleyicilerine 2 el araba parasına sıfır araba aldıracağını açıkladı. araba almanın ertelenmesi gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu fiyatlarını düşeceğini belirtirken sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalar ile de gündemde yer aldı.

Söz Verdiği Saatte Açıklama Yaptı

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesap üzerinden yapmış olduğu çağrı ile 22.00'da açıklama yapacağını duyurmuştu. Daha sonra belirtilen saatte video yayınlamayı ihmal etmeyen CHP Genel Başkanı, birkaç ay araç almayı ertelemenin gerekli olduğunu ifade etti. Söz verdiğini açıklayarak dinleyicilere sıfır arabayı ikinci el araba parasına aldıracağını anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Güzel Günler Yakın!

Güzel günlerin yakın olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçiş döneminde mücadeleye elden bırakmadıklarını ifade etti ve merak edilenleri yanıtladı. Yapmış olduğu çağrı sonrasında beklenen saatte video yayınlayan Kılıçdaroğlu, sözlerine millete başsağlığı dileyerek başladı. Şehit ailelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi ve terör ile mücadele sürecinde şehit düşen evlatlara Allah'tan rahmet diledi.

Uzun bir süredir dinleyicileri ile sohbet edemediğin açıklayan CHP Genel Başkanı, kısmetin bugün olduğunu belirtirken bugün sevenlerini neden evine davet ettiğini de anlattı. Bugüne kadar çok soru biriktiğini ve çok çetin bir mücadele verdiklerini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikten sonra bakacağız şeklinde bir ifade kullanmadıklarını ve geçiş döneminde çekilen acıları olabildiği derecede hafifletmek adına çok uğraştıklarını ifade etti.

“Geçiş Döneminde Mücadeleyi Elden Bırakmıyoruz”

Güzel günlerin yakın olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, geçiş döneminde de mücadeleyi elden bırakmadıklarını anlattı. İktidara geldiklerinde kolaylıkla ve ivedilikle çözülebilen problemlerin ne yazık ki muhalefet durumundayken zaman alabildiği yönünde açıklamalar gerçekleşti. Yurttaşların karşısında inat içerisinde yaşam kalitesini düşürmeye çalışan bir iktidarın bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Türk milletinin ise mütevazi olduğunu, evi, arabası ve huzurlu bir ailesinin olmasını istediğini belirtti. Türk milletinin isteğininin yalnızca bu kadar olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı, Türk insanına bu durumun bile çok görüldüğünü paylaştı.

“Türkiye’de Araç Alınırken Dünyanın En Yüksek Araç Alım Vergisi Ödeniyor”

Savunmasızlar ve yoksulların üstünün çizildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, orta sınıfın altındaki hanelerin dibe düşürdüğünü belirtirken orta sınıf çocuklarının basamakları tırmandığı sırada standart atalama olasılıklarının ellerinden alındığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ivedilik içerisine yaptıkları iyileştirmeyi hatırlatmak adına ve kritik bir çağrı yapmak adına video paylaştığını söyledi. Otomobil vergileri ve ÖTV hakkında konuşarak Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de bir araç alındığı sırada dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödediklerini ifade etti.

Araç alırken Türkiye'de dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'nin ödenmesinin yanı sıra aracın bedeliyle beraber bu verginin de vergisi olarak KDV ödendiğini hatırlattı. Bununla birlikte gümrük vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin de ödendiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Türk milletinin Almanya'da satılan otomobilin iki katının ödediği belirtilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir çağrı yaptığını ifade etti. Vergileri indireceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ikinci el olarak satılan araba parası ile sıfır arabanın alınabileceğini dile getirdi.