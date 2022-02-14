Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e Evlilik Teklifi Etti, Evet Yanıtını Aldı!

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, son olarak Netflix’te izleyici karşısına çıkan Aşk Taktikleri isimli filmde rol almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile hayranlarının ilgisini çekmişti. Bu defa ise sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi alarak magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Yaşanan evlilik gelişmesi ardından Oğuzhan Koç ile evlenmek üzere olan yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular da merak konusu oldu. Peki Oğuzhan Koç'un evlenme teklifi ettiği Demet Özdemir kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte son olarak Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri isimli filmde rol olarak başarılı bir performansa imza atan ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

3 çocuklu bir ailede 26 Şubat 1992 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu, Kocaeli'de hayata gözlerini açtı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in ailesinin Bulgaristan göçmeni olduğu öğrenildi ve annesi ile babasının ayrılması sebebi ile Demet Özdemir'in annesi ve ablası ile İstanbul'a taşındığı bilgisine ulaşıldı. Demet Özdemir, Bengü'nün dans klibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştı. Daha sonra ise ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut isimli klibinde yer alan başarılı isim, rol aldığı diziler ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ilk televizyon tecrübesini Fox Tv ekranlarında 2013 senesinde izleyici karşısına çıkan Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yaşamıştı. Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide Aylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu daha sonra Kurt Seyit ve Şura projesinde de yer almış ve Tut Sözünü sinema filminde Demet isimli karaktere hayat vermişti. Daha sonra Star TV dizisi olan Çilek Kokusu’nda 2015 senesinde rol alan ünlü oyuncu, Aslı karakterine de hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.