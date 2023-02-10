Öğretmenler Deprem Bölgesinde Görevde! 2. Dönemde Okullarda Devam Şartı Aranmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili yoğun bir şekilde etkileyen deprem sonrası önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Pazarcık ve Elbistan merkezli olarak 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu. Yapılan sonraki açıklamada ise tatil süresinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan depremler sebebi ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim öğretime verilen aranın bir hafta daha uzatıldığını açıkladı. Tüm Türkiye'de 20 Şubat tarihine kadar eğitime ara verileceğini bildiren Özer, gündemde yer alan isimler arasında gösterildi.

Öğretmenlerin de deprem bölgesinde olduğu ve arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4136 öğretmenden oluşan arama ve kurtarma birimi ekibinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı yönünde ifadeler kullanıldı. Kahramanmaraş merkezli olan ve toplamda 11 ile etkisi altına alan arama kurtarma çalışmalarına 4.136 öğretmenin katılım gösterdiği öğrenilirken detaylar da dikkat çekti .Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm yurtta on binlerce gönüllü öğretmeni sahada çalıştığını açıkladı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'de bu süreci aksatmamak için Türkiye'nin 71 ilinde 13 Şubat tarihine kadar olan tatilin 20 Şubat tarihine kadar uzadığı da belirtildi.

Okullarda 2. dönemde devam şartının kalktığı da açıklandı ve merak edilen sorulara yanıt verildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Özel Kahramanmaraş merkezi olarak gerçekleşen ve toplamda 11 ili etkisi altına alan deprem sebebiyle Malatya, Maraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Osmaniye, Antep ve Kilis'te tüm sınıf ve kademelerde 2. dönemin tamamında devam şartının aranmayacağını açıkladı. Bakanlık öte yandan depreme meydana geldiği 10 ilde uygulama oteli, yurt, okul, pansiyon, yatılı bölge ve öğretmenevinde 450.000 vatandaşa konaklama hizmetinin verildiğini belirtti.

Yaşanılan deprem felaketi sebebi ile Milli Eğitim Bakanı Özer eğitim öğretime verdikleri aranın tüm yurtta 20 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurarak günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kahramanmaraş merkezli olarak 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan deprem büyük bir felakete sebep olmuş ve Milli Eğitim Bakanı da okulların tatil edilmesi hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirmişti. Deprem bölgesi ve çevre illerde okulların bir hafta tatil edildiği açıklanmış ve daha sonra konu hakkında yeni bir duyuru da yapılmıştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Özer yaşanan bu felaket sebebiyle Tüm Türkiye'de eğitim öğretime verdikleri aranın 20 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıklanmış ve almış oldukları kararı duyurmuştu. Bunun yanı sıra 2. dönemde tüm kademelerde deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağı da Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklamalar arasında yer aldı.