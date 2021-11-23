Öğrencilerin Yüzü Gülecek, Bazı Kurumlar Öğrencilere Aylık 900 TL Veriyor!

Zorlaşan hayat koşulları herkesi etkilediğinden daha fazla öğrencileri etkilemeye devam ediyor. Hem ailelerinden destek almakta zorlanan hem de tam zamanlı olarak çalışamayan öğrencilerin eğitim hayatı bu durumdan büyük ölçüde etkileniyor. Bu noktada birçok kurum, öğrencilerin yaşadığı zorluklara destek olabilmek adına bazı projeler ve burslar geliştirerek bu günlerde onlara destek oluyor.

Kaymakamlıklardan Öğrencilere Destek!

Her ilçede var olan kaymakamlıklar, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin eğitim hayatlarına destek sunarak burs veriyor. Burslar ilkokul-ortaöğretim için 500 TL; lise-lisans için düzey olarak 456 TL ile 900 TL arasında bir ödeme yapılıyor. Kaymakamlıkların burslarından yararlanmak için öğrencilerin sosyal güvencelerinin olmaması, T.C. vatandaşı olması ile örgün eğitimde olması gereklidir. Ayrıca Kaymakamlık bursu aynı aileden iki öğrenciye verilmemektedir. 18 yaşından büyük öğrenciler ise fakirlik belgesini sunmak zorundadır.

Belediye Bursları

Eğitim hayatının devamlılığını sağlayan bir başka kurum ise belediyelerdir. Önceden yalnızca ilkokul ve lise aralığındaki öğrencilere burs verirken, artık üniversite öğrencileri de belediyelerden burs alabilmektedir. Belediyeler tarafından sunulan burslar değişiklik göstermektedir. Burs süresi ise yine bursu veren belediyeler tarafından belirlenmektedir. 25 yaşını doldurmamış bütün öğrencilere örgün öğretimde olma koşullarına karşılık burs verilmektedir. Bursu alabilmek için ise öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu belgelemesi gereklidir. Başvurular da belediye binalarına gidilerek burs başvuru formuna muhtaçlık belgesi ve kimlik bilgileri eklenerek yapılıyor.

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı, eğitim hayatında başarılı olan ancak maddi desteğe ihtiyaçta olan üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız burs vermektedir. Burs, ülkemizde lisans okuyan T.C. vatandaşı öğrencilerine yöneliktir. Üniversitelerin, Burs Komiteleri aracılığı ile yapılan değerlendirmeler ile öğrencilerin başarı durumları göz önünde bulundurularak burs alacak öğrenciler belirlenmektedir.

Burs ödemesi, 900 TL iken her sene bu miktar yeniden belirlenmektedir. Burslar, Ekim-Haziran sürecinde 9 aylık olarak öğrencilere yatırılıyor.

Vehbi Koç Vakfı

Her yıl sayısız öğrenciye destek olan Vehbi Koç Vakfı, bursları başarılı, ihtiyacı olan ve örgün öğretim gören öğrencilere verilmektedir. Bu burs miktarları ise her sene değişmektedir. Vakıftan burs alan öğrencilerin ise başka bir kurumdan burs almamaları gereklidir.