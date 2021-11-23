Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı Sahiplerine 5000 TL Artı Para Ödemesi Yapıyor

Garanti Bankası müşterilerine kredi kartı ile yeni kampanya başlattı. Sürekli kampanyalar ile gündemde olan Garanti Bankası kredi kartı alacak olanlar için duyuru yaptı.

Garanti Bankasından kredi kartı alacaklara müjde geldi. Garanti BBVA müşterilerini kredi ve kredi kartı ile ilgili olarak sürekli kampanyalara yaparak gündemde kalıyor. En son uygulamaya koyduğu kapmanla ile müşterilerine nakit avans fırsatı sunuyor. Yeni uygulaya koyulan kampanya ile bonus kart sahiplerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Ardı ardına kampanya düzenleyen banka müşterilerini yeni kampanya ile buluşturmayı amaçlıyor. Her zaman uygun kredi ve nakit avans imkânlarını ön plana çıkaran banka son olarak düzenliği kampanyada Bonus kart müşterileri için özel bir kampanya başlatacağı müjdesini verdi.

Garanti Bankası’ndan 5000 TL Bonus

Avantajlı kampanyalar ile müşterilerine rahat nefes aldıran Garanti Bankası ilk kez başvuru yapmak koşulu ile üye olan ve Bonus Kredi kartı olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Yıl boyunca düzenlemiş olduğu kampanyalara katılarak 5.000 TL tutarında bonus kazanma şansını sunuyor. Yerine getirilmesi gereken tek şart Bonus kartına başvuru yapmaktır. Hızlı bir şeklide müracaat yapıldığında kısa süre zarfından başvuru tamamlanarak kredi kartı sahibi olunabilir. Elde edilen sanal kart ile alış veriş yapma imkânı da mevcut.

Banka tarafından sunulan kampanya tüm Bonus Kartlarında geçerli olacaktır. Banka tarafından uygulamaya koyulan 5000 TL tutarındaki bonusu elde etmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Yıl boyunca uygulamaya koyulan kampanyalarda en az 6 tanesine katılma şartı bulunmaktadır.

Bonus Kart Başvurusu

Garanti bonus kartı alabilmek için Garanti Bankası’na Bonus Kart ile ilgili müracaatın yapılmış olması gerekir. Başvuru için internet bankacılığı kullanılabilir bunun yanı sıra bankanın her hangi bir şubesinde de başvuru yapılabilir. İster banka şubesine giderek başvurunuzu yapın isterseniz tek tuşla başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuru Şartları

Banka tarafından uygulamaya koyulan Bonus Kart için müracaatta her hangi bir koşul söz konusu değildir.18 yaşından büyük olmanız yeterlidir. TC kimlik numarası ile başvuru yapabilirsiniz.