Öğrencilere 5000 TL Nakit Verilecek, Başvuru İçin SMS ile İşlem Yapılacak, Bankalar Haberi Duyurdu! Son dakika olarak verilen bu haberde öğrencilere de 5000 TL kredi verileceği duyuruldu.

Üniversite öğrencileri ihtiyaçlarını karşılamak için bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu durumda da bankalara kredi başvurusu yapmak isterler. Bankalar öğrenci olarak başvuru yaptığınız zaman bazı durumlarda size kredi vermek istemeyebilirler. Çünkü kredi başvurusu için bankalar gelir belgesi isteyeceklerdir. Öğrenci olduğunuz için aylık gelirinizin olmaması bankaların kafasında soru işareti bırakacaktır. Her bankanın bu işlemleri yaptığını söylemek ise doğru olmaz. Öğrenci olup kredi alacağınız zaman bazı bankalardan düşük limitli krediler kullanabilirsiniz.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Bunun için daha önceden banka çalışmanızın olması ve banka kredi sicilinizin düzgün olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olanların kredi notu sorgulaması 1100 ve üzerindeyse öğrencilere kredi veren bankalardan kredi başvurusu yapabilmektedirler. Para ihtiyacı olan öğrencilerin ayrıca öğrenci kredi kartlarından da kullanmış olması gerekiyor. Bu kullandığı kredi kartları düzenli ödendiğinde bankalar kredi limiti de açacaklardır. 18 ile 26 yaş arasında olan tüm öğrenciler aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilirler.

Denizbank’tan Mesaj Atarak Kredi Alabilirsiniz

5.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu yapabilirsiniz. SMS kredi ile anında kredi onayı veren bu banka öğrenci olmanız durumunda size 10.000 TL’ye kadar kredi kullandıracaktır. Kredi onayı aldığınızda banka şubelerine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için mesaj atmanız gerekiyor. Telefonun mesaj kısmına KREDİM TCKİMLİK yazıp 3280’e mesaj atmanız yeterlidir. Kredi başvurusunu bu şekilde istediğiniz zaman anında yapabilir ve onaylanan kredinizi de istediğiniz zaman bankadan kimliğinizle kullanabilirsiniz. Denizbank 5.000 TL kredi başvurusu yapanlar ayrıca bu bankanın bonus özellikli kredi kartını da alabilirler. SMS atamıyorsanız resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde de sonuç mesaj olarak cep telefonunuza gelecektir.

Akbank’tan Öğrencilere Kredi 5.000 TL

Eğer gün içinde acil kredi ihtiyacınız varsa ve 5.000 TL kredi içinde başvuru yapacaksanız Akbank Direkt kredi tam aradığınız kredilerden birisidir. Bu krediyi banka müşterisi olan kişiler kullanabilmektedirler. Akbank direkt kredi başvurusu internet bankacılığı şifreniz ile giriş yaptıktan sonra verilecektir. Şifreniz ile Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak direk kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Başvuru sonrasında kredi onayı alırsanız banka şubesine gitmeden anında hesabınıza kredi yatacaktır. 36 ay vadeli verilen bu kredilerde dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanımı yapabilirsiniz. Akbank Direkt kredi için onay almak istiyorsanız kredi notunuzun en fazla 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir.