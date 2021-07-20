Denizbank Yeni Faiz Oranlarıyla Emekliye 65.000 TL'ye Kadar Tek Kalemde Kredi Vereceğini Açıkladı, Başvurular Başladı

Denizbank üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte, banka 65 bin TL'ye kadar emekli kredisi vereceğini duyurdu. Yeni faiz oranları ile emekli olan kişilerden şartsız olarak sunacağı bu kampanyanın açıklamasını resmi internet sitesinden yaptı. Denizbank emekli kredilerinde en çok kampanya yapan bankalar arasında gösterilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan emeklilerin bu bankadan kredi notu düşük olsa bile kredi alacağını söylemek istiyoruz. 70 yaşına kadar olan emeklilerin Denizbank emekli kredisi ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylemek istiyoruz. Bu bankadan maaş almanız şartı Denizbank’ta da vardır.

Banka kredi vereceği emeklilerin maaşlarını taşıyarak kredi vermektedir. Eğer maaşınız Denizbank’taysa kimliğinizle kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizlere şimdi Denizbank emekli kredisi ne kadar alınır ve nasıl başvuru yapılır bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank Emekli Kredisi Başvurusu Şartları

Denizbank’tan emekli kredisi alacaksanız ve bu bankada maaşınız yoksa banka maaşınızı taşıyarak size kredi verecektir. Denizbank emekli kredilerinde ayrıca diğer banka borçları kapatılmalıdır. Banka sizin diğer banka borçlarınız olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı hesaplayacak ve ona göre kredi verecektir. Eğer bankalarda icralık borçlarınız varsa bu durumda bu bankadan kredi alamazsınız. İcralık olan müşteriler banka icra borçlarını kapattıktan sonra kredi başvurusu yapabilirler.

Denizbank Emekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank emekli kredilerine başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. SMS ve internet üzerinden yapacağınız kredi başvurularında olumsuz yanıt alırsanız direk banka sicilinize işlenecektir. Kredi başvurusu banka şubelerine sadece kimlikle yapılabilir. Kredi başvurusu yapacak olan emeklinin eğer bankada maaşı yoksa bu bankaya taşımak için e-devlet şifresi üzerinden işlem yapacağını söylemek istiyoruz. Denizbank emekli kredi başvurusu için onay aldıktan sonra diğer banka borçlarınız kapatılır ve üzerine kalan limit size verilir. 65.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz.

65.000 TL üzerinde bir kredi başvurusu yapacaksanız bankaya ipotek vermeniz gerekiyor. İpotekli olarak kredi başvurusu yapmak için bankaya gayrimenkul ipoteği vermelisiniz. Verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. 250.000 TL değerinde bir gayrimenkulün 125.000 TL’sine kadar kredi kullanmanız mümkündür.

Denizbank kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi başvuru sonrasında hemen sonuç almazlar. Kredi sonucu genel müdürlük tarafından değerleneceği için 1-3 iş günü içinde size sonuç gelecektir. Kredi başvuru sonucu başvuru yaptığınız banka şubesinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden öğrenilmektedir. Kredi başvuru sonucu belli olduktan sonra aranacak ve SMS ile bilgi verilecektir.