Öğrenci ve Ev Hanımlarına Müjde! Gelir Beyanı Olmayan Kişilere 67.500 TL Nakit Ödemesi İçin Hazır Limit Oluşturuldu!

Öğrenci olan ve ev hanımları olan kişiler, acil nakit ihtiyacı olması durumunda istedikleri zaman artık bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. 67500 TL'ye kadar yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusu, özel bankalar tarafından verilecek. Bankalar vatandaşlara kredi notu ve kredi sicili uygun olması durumunda kredi onayı vermektedir. ihtiyaç kredisi olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, öğrenci olması veya ev hanımı olması durumunda gelir belgesi istenmeden gelir belgesiz kredi kullandırılacaktır.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Bu bankada hesabınız var ise banka hesap numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Hesap numaranız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubesine gitmeden 5 dakika içerisinde mobil uygulama aracılığı ile kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndererek, Finansbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün. Bu banka üzerinde hesabı olan kişilerde, bankanın şubelerine gitmeden hemen ihtiyaç kredisi kampanyasına o mobil uygulama üzerinden katılabilir. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde üç ayı ertelemeli olarak 67500 TL kredi kullanabilir.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka müşterisi ise bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

İş Bankası

iş bankası iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. işbankası kredi kartı kullanan veya banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak hemen iş Bankası üzerinden kredi kullanabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde hemen kredi sonucunuzu alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası mobil uygulama üzerinden verilecek. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız bu bankada hesabınızın olması veya bir kredi kartı kullanıyor olmanız gerekmektedir.