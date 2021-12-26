Asgari Ücretle Çalışan Evli ve Bekar Vatandaşlarımız Hemen Başvuruda Bulunun!

Yapı ve Kredi Bankası açıkladığı son dakika kampanyası ile müşterilerine müjdeli haberi verdi. %40 indirim uygulanacağını duyuran banka Aracım+ uygulamasına açıklık getirdi. Artık bütün hizmetleriniz tek bir noktadan gerçekleştirebileceksiniz.

Yapı ve Kredi Bankası mevcut hesabı olan müşterilerini yakından ilgilendiren bir kampanya duyurusunda bulundu. Üstelik %40 oranlarında indirim uygularken Aracım+ uygulamasını da müşterileri için açıkladı.

Aracım+ uygulaması üzerinden kasko sigorta işlemlerine varana kadar bunun gibi birçok detaylı hizmetlerine ulaşma imkânınız olacak. Yapı ve Kredi Bankası mobil uygulama kullanan müşteriler için, müşteri plakası kaydetmesinden sonra bilgilerini görür görmez işlemlerini de kolaylıkla yerine getirebileceklerdir. Bunun yanı sıra araç kiralama işlemleriniz için %40’a varan indirim fırsatlarından da faydalanabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası Yeni Aracım+ Uygulamasını Açıkladı!

Yapı ve Kredi Bankasının açıkladığı duyurular ile mobil uygulama üzerinden verilmekte olan hizmetlere yenisini eklemeye devam ediyor. Otokoç Otomotiv firması ile birlikte yerine getirilecek olan Aracım+ hizmeti ile birlikte kasko sigortanız veya bunun gibi daha birçok işleminizi yerine getirmeyi kolaylaştıracaktır.

Aracım+ uygulaması müşterilerin kolaylıkla işlemlerini yerine getirebilmeleri için ayrı bir ara yüze sahip. Aracınızın plakasını kaydederek işlemlerinizi kolaylıkla yapabileceksiniz. AVIS araç kiralama hizmetleri açısından kolaylıkla araç kiralama ve daha birçok işleminizi kolaylıkla yapabileceksiniz. Üstelik %40’a varan indirimlerden faydalanma şansına da sahip olabileceksiniz.

Tek Bir Noktadan Tüm Hizmetlerinize Ulaşabileceksiniz!

Yapı ve Kredi Bankası tarafından müşterilere sunulan Aracım+ uygulaması ile finans servisinden daha ziyade platform konumu vardır. Yapı ve Kredi Bankası uygulamasında müşterilerinin devamlı şekilde girebilmeleriyle birlikte daha birçok hizmetten faydalanabileceklerdir.

Otokoç Otomotiv firması ile birlikte gerçekleştirilen farklı servis içi birlikleri sürmekte. Yenilikli fonksiyonları ile birlikte müşterilerinin hayatına birçok kolaylık getirmeyi amaçlamaktadır. Yapı ve Kredi Bankası ile birlikte anlaşılan Aracım+ uygulaması uygulanmaya koyulmuştur. Araç kiralamak isteyen müşterilerimiz birden çok avantajları da beraberinde sunmaya devam ediyor.