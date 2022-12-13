Öğrenci Kırtasiye Desteği Yükseliyor! Başvuru Nasıl Yapılır?

Devletin zor durumda olan dar gelirli ailelere yönelik ödediği kırtasiye desteği her yıl okul dönemlerinde çocukların masraflarını karşılamayı sağlıyor. Öğrencilere velileri aracılığı ile sunulan bu tutar kıyafet, ders için araç ve gereçlerin alımını sağlıyor. Kırtasiye desteği olarak verilen bu rakam 1.300 TL'yi buluyor. Yeni yıl ile beraber bu rakamda da artış görülmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu destek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı itibariyle verilmişti. Yeni yılda da hak sahipliği kazanan ailelere verilmeye verilecektir. Kırtasiye destek yardımından faydalanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekiyor. Şartları karşılayan adaylar için banka hesap numaralarına bu tutar yatırılıyor.

Kırtasiye Desteğine Nasıl Başvurulur?

E-devlet üzerinden kırtasiye desteğine başvuruda bulunmak isteyenlerin türkiye.gov.tr adresine giriş yapması ardından Sosyal Güvenlik kurumu sayfasına geçiş yapması gerekiyor. Açılan sayfa üzerinde eğitim-öğretim yardımı talebi kategorisine geçiş yapılarak kimlik doğrulaması sistemini geçerek formun doldurulması ve başvuru sağlanması yeterli oluyor. Kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor:

Yaşanılan hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık net gelirin asgari ücretin 1'de 3'ünün altında olması gerekiyor.

Ekonomik olarak aileler maddi olanakları ay sonunu getirmeyi zorladığında sosyal yardımlar kapsamında bu ödemeden faydalanmaya başlanabiliyor.

Bulunduğu ilde afet ya da doğal felaketlere maruz kalan çocuklarda bu destekten faydalanabiliyor.

Koruyucu aile altındaki çocuklar SED yardımı kapsamında TC vatandaşı olduğu müddetçe bu yardım türünden faydalanabiliyor.

Kırtasiye Desteği Başvuru Evrakları

Kırtasiye yardımı için başvurusu sırasında talep edilen belgeler arasında şunlar yer alıyor:

Başvurulacak çocuklara ait TC kimlik numarası barındıran nüfus cüzdanı

Öğrenci velisine ait nüfus cüzdanı

Çocuğun devlet kurumunda okuduğunu gösteren öğrenci belgesi

Velinin işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan gelir belgesi

Ailenin ikametgah adresi

Aile içerisindeki bireylere ait nüfus kayıt örnekleri

Kirada bulunan evler için kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti kime aitse bunun üzerinden tapu fotokopisi

Öğrenci velisine ait işkur kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi yeterli oluyor.