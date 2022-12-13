ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğuyla 5 sayfalık indirim fişeğini patlattı! O ürünün fiyatı öyle bir düştü ki...

O ürünün fiyatı öyle bir düştü ki gören şubeye koştu. ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğuyla 5 sayfalık indirim fişeğini patlattı! 5 sayfada yer alan onlarca ürün indirimi dikkatleri üzerine çekerken 81 ilde binlerce şubede fırsatlı ürünler yarın satılmaya başlanacak. Öte yandan ev eşyalarında da yeni kampanyalar başlatan market özellikle mobilya ürünlerini ön plana çıkararak müşterilerinin dikkatini cezbetmeyi başardı. İşte o ürünlerin listesi...

Milyonlarca kişi her hafta büyük bir merakla A101, BİM, ŞOK aktüel ürün listesini bekliyor. Her market kendi özel gününde ürünlerini raflara uygun fiyatlarla koyarak satışını yapıyor. ŞOK'un son olarak yayınlandığı beş sayfalık kataloğ herkesin dikkatini çekmeyi başarmış durumda. İşte ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Tivoli 4 Sandalyeli Masa Seti

• Büyütülebilir suntalam demonte masa

• % 100 Polipropilen (nitelikli sert plastik) 4 adet sandalye

• Sandalyeler sudan etkilenmez yıkanabilir

• Sandalyeler üst üste istiflenebilir

• Demonte olarak sevk edilecektir, kurulum müşteriye aittir

• Masa ölçüleri: Açık 175 x 76 x 80 cm Kapalı 135 x 76 x 80 cm

• Sandalye ölçüleri: 49 x 88 x 55 cm

Asur 6 Sandalyeli Masa Seti

• Asur Ceviz-Cobalt renkli üst tabla

• Sabit suntalam yemek masası

• 6 adet kumaş kaplı sandalye

• Masa ve sandalyeler demonte olarak sevk edilecektir, kurulum müşteriye aittir.

• Masa ölçüleri 160 x 76 x 90 cm

• Sandalye ölçüleri 49 X 86 X 53 cm

Savino TV Sehpası

• Gövde: endülüs meşe melamin kaplı yonga levha

• Kapak: beyaz membran mdf

• Ayak: plastik siyah 3 cm üçgen ayak

• Demonte teslim edilir, kurulum müşteriye aittir.

Filtre Kahve Makinesi

• Kapasite: 600 ml 4-6 fincan için uygundur

• Su seviyesi göstergesi

• Gösterge lambalı açma / kapama düğmesi

• Damlama önleyici sistem

Seviye göstergeli cam kavanoz

• Sıcak tutma fonksiyonu

• Yıkanabilir ve uzun ömürlü filtre

• Kaymaz ayaklar

• Stok 2500 adet

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