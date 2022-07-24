10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL ayrı kredi paketleri hazırladı! Ay sonuna kadar gelir belgesiz verilecek...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada 10000 TL ile 30000 TL arasında ayrı kredi paketleri hazırlanarak vatandaşlara tüketici kredisi verileceği duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank tarafından yapılan bu işlemler ile birlikte sizlerde 10000 TL ile 30000 TL arasında kredi kullanabilecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek banka üzerinden 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların kredi imkanından faydalanabilmeleri için banka kredi şartlarına uygun müşteri olması istenmektedir.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Denizbank üzerinden hesabı olması durumunda bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Deniz, mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek, 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve banka şubelerine gitmeden ne kadar kredi onay alacağınızı görebilirsiniz.

Denizbank'ın en çok tercih edilen kredi kampanyalarından birtanesi SMS ile kredi kampanyası olmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, hemen imkan sağlayabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklardır. Başvuruyu gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda aynı gün içinde hesaplarına da kredi ödemesi alacaklardır. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar SMS ile birlikte kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilir ve hesaplarına hemen aynı gün içinde ödeme yatırabilir. Denizbank ayrıca, 30000 TL üzerinde yüksek limitlerde kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan nakit krediyle ilgili tüm bilgileri öğrenip, faiz oranlarıyla aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz.